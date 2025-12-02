Logo
Large banner

Стиже "шлепер пара": Овај знак ће се обогатити у децембру

02.12.2025

10:23

Коментари:

0
Стиже "шлепер пара": Овај знак ће се обогатити у децембру
Фото: Pixabay

Јарац ће пред крај 2025. бити најистакнутији када је ријеч о финансијама, јер му се коначно исплаћује све оно што је стрпљиво градио током године.

Његова дисциплина, упорност и подршка спорих планета доносе му стабилне и конкретне резултате, па може очекивати веће приливе, нове пословне понуде или завршетак пројеката који му доносе озбиљан профит.

Јарац улази у период појачане креативности и прилика да кроз јавност, сарадње или нове ангажмане дође до већих прихода.

Награда за претходни труд

За њега је ово вријеме повећане препознатљивости, па чак и награда за претходни труд које могу резултирати већим финансијским приливима. Јарчеви ће у овом периоду имати повољне околности за додатну зараду, нарочито кроз пажљиве одлуке и аналитичан приступ послу.

Изненадне прилике, паметне инвестиције или неочекивани пројекти могу Јарчевима отворити врата ка стабилнијој и богатијој завршници године, пише Информер.

Подијели:

Тагови:

Хороскоп

новац

bogatstvo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Људи све чешће каче врећице цимета на улазна врата: Вјерује је да им доноси благостање у дом

Занимљивости

Људи све чешће каче врећице цимета на улазна врата: Вјерује је да им доноси благостање у дом

5 ч

0
Horoskop

Занимљивости

Ова 4 хороскопска знака у децембру чека потпуни преокрет

7 ч

0
Хороскоп за уторак: Дан који вас тјера да преиспитате све осим доручка

Занимљивости

Хороскоп за уторак: Дан који вас тјера да преиспитате све осим доручка

8 ч

0
Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

Занимљивости

Пас и власница били раздвојени годину дана, а онда ју је једног дана коначно угледао

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

33

ЦБ БиХ подсјећа: Мање од мјесец дана за замјену ових новчаница

15

31

Андроид добија знатно бржи Wi-Fi

15

29

Додик: Из Сарајева покушавају да се перу, али неке прљавштине се никад не дају опрати

15

28

Досије: Убиство Слађане Милошевић

15

27

Банке ово не говоре: Шта се дешава када у банкомату нема новца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner