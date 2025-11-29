Зашто неки људи никада не сањају: Ово би могао бити разлог

Извор:
Аваз
29.11.2025
11:23
Коментари:0
Иако многи тврде да никада не сањају, стручњаци истичу да сви сањамо сваке ноћи. Разлика је у томе што се снови често не памте, а разлози за то могу бити различити, од квалитете сна и генетике до стреса и лијекова које узимамо.
Снови настају у РЕМ фази спавања, када је мозак готово једнако активан као током будног стања. Током тог раздобља снови помажу учврстити сјећања, прерадити емоције и дати смисао свакодневним искуствима.
Ако се ујутро будимо с осјећајем “празног” сна, најчешће је ријеч о томе да мозак похрањује слике у несвјесни дио памћења.
Дуготрајан изостанак сјећања може бити посљедица краће или испрекидане РЕМ фазе, дјеловања одређених лијекова, попут антидепресива или таблета за спавање, или психолошких фаза у којима је ум мање усмјерен на емоције.
Свијет
1 ч0
Култура
1 ч0
Сцена
1 ч0
Свијет
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
21 ч0
Најновије
Најчитаније
12
09
12
09
12
04
12
02
11
58
Тренутно на програму