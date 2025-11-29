Logo
Large banner

Зашто неки људи никада не сањају: Ово би могао бити разлог

Извор:

Аваз

29.11.2025

11:23

Коментари:

0
San, spavanje
Фото: Pexels

Иако многи тврде да никада не сањају, стручњаци истичу да сви сањамо сваке ноћи. Разлика је у томе што се снови често не памте, а разлози за то могу бити различити, од квалитете сна и генетике до стреса и лијекова које узимамо.

Снови настају у РЕМ фази спавања, када је мозак готово једнако активан као током будног стања. Током тог раздобља снови помажу учврстити сјећања, прерадити емоције и дати смисао свакодневним искуствима.

Ако се ујутро будимо с осјећајем “празног” сна, најчешће је ријеч о томе да мозак похрањује слике у несвјесни дио памћења.

Дуготрајан изостанак сјећања може бити посљедица краће или испрекидане РЕМ фазе, д‌јеловања одређених лијекова, попут антидепресива или таблета за спавање, или психолошких фаза у којима је ум мање усмјерен на емоције.

Подијели:

Тагови:

Спавање

снови

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цртао крст на албанској застави: Албанац са Космета осуђен због "позивања на националну мржњу"

Свијет

Цртао крст на албанској застави: Албанац са Космета осуђен због "позивања на националну мржњу"

1 ч

0
Ово је тренутно најгледанија серија: Нетфликсу је донијела два милиона нових претплатника

Култура

Ово је тренутно најгледанија серија: Нетфликсу је донијела два милиона нових претплатника

1 ч

0
Кија Коцкар напустила Србију након сукоба са Каћом Живковић

Сцена

Кија Коцкар напустила Србију након сукоба са Каћом Живковић

1 ч

0
Отклоњен квар са софтвером: Обнављање летова потврђено из ових авио-компанија

Свијет

Отклоњен квар са софтвером: Обнављање летова потврђено из ових авио-компанија

1 ч

0

Више из рубрике

Моаи статуе на Ускршњом острву

Занимљивости

Мистерија Ускршњег острва ријешена: Откривено ко је направио камене главе прије 900 година

1 ч

0
Рођени са даром за родитељство: Мушкарци из ова 4 хороскопска знака су сјајни очеви

Занимљивости

Рођени са даром за родитељство: Мушкарци из ова 4 хороскопска знака су сјајни очеви

3 ч

0
Викенд хороскоп: Њима је субота акциони филм, а недјеља доноси мир

Занимљивости

Викенд хороскоп: Њима је субота акциони филм, а недјеља доноси мир

13 ч

0
Научници открили шта Црни петак ради мозгу

Занимљивости

Научници открили шта Црни петак ради мозгу

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

09

Ово је најчешће српско презиме, има посебно значење

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

12

04

Онлифенс звијезда открила да је зарадила 37 милиона евра у посљедњих годину дана

12

02

Аграр: Млади у пољопривреди и успјех ове пољопривредне године

11

58

Кинеска фирма могући нови власник Пуме

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner