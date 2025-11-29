Logo
Отклоњен квар са софтвером: Обнављање летова потврђено из ових авио-компанија

Танјуг

29.11.2025

10:44

Компанија Виз Ер потврдила је данас да је ажурирање софтвера које је захтјевала Европска ваздухопловна корпорација Ербас успјешно завршено током протекле ноћи на свим авионима из класе Ербас А320 и да се сви данашњи летови одвијају према реду летења, а обнављање летова потврђено је и из Ер Франса.

''Безбједност остаје највиши и кључни приоритет авио-компаније и настављамо да одржавамо најригорозније стандарде у сваком сегменту нашег пословања'', изјавио је Диармуид О'Конгејл, главни оперативни директор Виз Ера.

Након што је Ербас објавио приземљење 6.000 авиона А320 широм свијета и обуставу летова, ваздушни саобраћај се данас постепено наставља и за Ер Франс, преноси БФМ телевизија.

ер србија

Србија

Огласила се "Ер Србија": Да ли директива Европске агенције утиче на српске авионе?

Путници на летовима Ер Франса могу да очекују да ће летови током дана ка свим дестинацијама бити реализовани, са изузетком летова ка Карибима, гдје се очекује да ће доћи до извјесних поремећаја.

На париским аеродромима, јутрос је отказано седам летова за Ницу, Бордо, Тулуз, Венецију, Мадрид и два за Казабланку.

Ер Франс је саопштио да су ови летови били отказани током протекле ноћи, али да ниједан други лет данас неће бити отказан.

Аеродром

Свијет

Проблеми на аеродромима широм свијета због квара софтвера

Кувајт ервејз је саопштио да спроводи ажурирања софтвера са Ербасом на својој флоти авиона А320 и да се очекује кашњење неких летова.

Компанија Ол Нипон ервејз саопштила је раније данас да је отказала 95 својих домаћих летова због софтверског проблема на ербасовим авионима.

Више од 40 авиона Ербас серије А320 који тренутно саобраћају у Јужној Кореји требало би да ажурира софтвер, али је мало вјероватно да ће проблем изазвати већа кашњења или отказивања летова у земљи, саопштило је Министарство саобраћаја те земље.

Ербас је раније саопштио да је открио да интензивно сунчево зрачење може да оштети податке који су кључни за функционисање контроле лета.

Многе авио-компаније укључујући ИзиЏет, Бритиш ервејз, Ер Лингус, Луфтханзу, Американ ерлајнс, Делту, Виз ер, Ер Франс и Ол Нипон ервејс (АНА) потврдиле су синоћ да су погођене проблемом са софтвером у авионима серије А320 компаније Ербас.

Портпарол Ербаса је за Скај њуз раније рекао да ће неопходна измјена софтвера бити потребна за око 6.000 авиона, као и да ће за већину авиона ажурирање трајати два-три сата, док ће неки модели захтијевати и нову опрему.

