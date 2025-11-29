Logo
Large banner

Танкери ”флоте из сјене” погођени? Турска се огласила

29.11.2025

09:07

Коментари:

0
Танкери ”флоте из сјене” погођени? Турска се огласила
Фото: Printscreen/X

Два танкера су погођена у Црном мору, усљед чега су се запалила, саопштиле су турске власти, а извјештаји указују да су чланови посаде оба брода безбједни.

У бази података ОпенСанцтионс, која обухвата особе или организације умијешане у заобилажење санкција, та два танкера су описана као дио руске "флоте у сјенци", што је назив за бродове које Москва користи да избјегне санкције уведене због њене операције у Украјини.

Турске власти су саопштиле да се танкер "Каирос", који је празан пловио под заставом Гамбије ка руској луци Новоросијск, запалио када је био удаљен 45 километара од обале турске провинције Коџаели. Турске власти су за пожар окривиле "спољашњи утицај", не наводећи детаље.

6849140077cfc vojska sad

Свијет

САД: Обустављено одлучивање о захтјевима за азил

Око сат времена касније, турске власти су саопштиле да је други танкер, "Вират", погођен у Црном мору, када се налазио 65 километара од турске обале. Нису изнијеле друге детаље.

Турске власти су навеле да је свих 20 чланова посаде брода "Вират" безбједно, иако је пријављен густ дим у машинској соби.

Гувернер провинције Коџаели Илхами Акташ изјавио је да је свих 25 чланова посаде "Каирос" безбједно евакуисано.

Света Петка-обичај

Друштво

У Ђавољој Вароши Света Петка лијечи вjернике: Вјерује се да овај обичај доноси срећу и здравље

Акташ није желио да коментарише шта је изазвало пожаре, ни да ли су танкери можда погођени морским минама, али је рекао да ће власти објавити "јаснију изјаву" по окончању истраге.

САД су у јануару ставиле танкер "Вират" на "црну листу", а исто су затим учинили и Европска унија (ЕУ), Швајцарска, Велика Британија и Канада, показују подаци са сајта ОпенСанцтионс. Танкер "Каирос" је од љетос под санкцијама ЕУ, Велике Британије и Швајцарске.

Подијели:

Тагови:

tanker

Crno more

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пирати отели танкер, пуцали из митраљеза: Издато хитно упозорење

Свијет

Пирати отели танкер, пуцали из митраљеза: Издато хитно упозорење

3 седм

0
У пожару на танкеру погинуло 10 особа

Свијет

У пожару на танкеру погинуло 10 особа

1 мј

0

Економија

Расту цијене танкерског превоза нафте

5 мј

0
Ометање навигације: Судар два танкера у Хормушком мореузу, пожар и дим виде се километрима далеко

Свијет

Ометање навигације: Судар два танкера у Хормушком мореузу, пожар и дим виде се километрима далеко

5 мј

0

Више из рубрике

САД: Обустављено одлучивање о захтјевима за азил

Свијет

САД: Обустављено одлучивање о захтјевима за азил

3 ч

0
Орбан: Успјешан састанак са Путином

Свијет

Орбан: Успјешан састанак са Путином

3 ч

0
Након што му је "тражио главу", Трамп позвао Мадура на састанак

Свијет

Након што му је "тражио главу", Трамп позвао Мадура на састанак

3 ч

0
Дијеловима Европе понестаје воде: Научници открили да се резерве значајно смањују

Свијет

Дијеловима Европе понестаје воде: Научници открили да се резерве значајно смањују

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

19

Скандал у БиХ: Судија заборавио притвореника, провео 25 дана у затвору

12

14

Број погинулих на Тајланду достигао 279

12

12

Одложен састанак Управе и Жељка Обрадовића!

12

09

Ово је листа најчешћих српских презимена: Погледајте које је на првом мјесту

12

09

Полиција ушла у Елиту: Инспектори улетјели на имање

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner