Танкери ”флоте из сјене” погођени? Турска се огласила

Два танкера су погођена у Црном мору, усљед чега су се запалила, саопштиле су турске власти, а извјештаји указују да су чланови посаде оба брода безбједни.
У бази података ОпенСанцтионс, која обухвата особе или организације умијешане у заобилажење санкција, та два танкера су описана као дио руске "флоте у сјенци", што је назив за бродове које Москва користи да избјегне санкције уведене због њене операције у Украјини.
Турске власти су саопштиле да се танкер "Каирос", који је празан пловио под заставом Гамбије ка руској луци Новоросијск, запалио када је био удаљен 45 километара од обале турске провинције Коџаели. Турске власти су за пожар окривиле "спољашњи утицај", не наводећи детаље.
Око сат времена касније, турске власти су саопштиле да је други танкер, "Вират", погођен у Црном мору, када се налазио 65 километара од турске обале. Нису изнијеле друге детаље.
Турске власти су навеле да је свих 20 чланова посаде брода "Вират" безбједно, иако је пријављен густ дим у машинској соби.
Гувернер провинције Коџаели Илхами Акташ изјавио је да је свих 25 чланова посаде "Каирос" безбједно евакуисано.
Акташ није желио да коментарише шта је изазвало пожаре, ни да ли су танкери можда погођени морским минама, али је рекао да ће власти објавити "јаснију изјаву" по окончању истраге.
САД су у јануару ставиле танкер "Вират" на "црну листу", а исто су затим учинили и Европска унија (ЕУ), Швајцарска, Велика Британија и Канада, показују подаци са сајта ОпенСанцтионс. Танкер "Каирос" је од љетос под санкцијама ЕУ, Велике Британије и Швајцарске.
