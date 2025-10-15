Logo

У пожару на танкеру погинуло 10 особа

15.10.2025

10:20

Фото: Pexels

Најмање 10 људи је погинуло, а 18 рањено након што се запалио нафтни танкер током поправке у провинцији Острва Ријау у Индонезији, саопштила је локална полиција.

Шеф локалне полиције Заенал Арифин рекао је да је пожар избио јутрос око 4.00 часа на броду "Федерал два" у бродоградилишту у граду Батам, који је удаљен око 20 километара од Сингапура.

Арифин је навео да је "Федерал два" био усидрен и на поправци када се запалио. Он је напоменуо да је у току истрага узрока пожара, као и да брод није превозио нафту.

"Погинуло је 10, а рањено 18 људи. Све жртве су били радници који су радили на поправци брода", прецизирао је Арифин, додајући да су поједини задобили тешке повреде.

