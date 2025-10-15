Logo

Радник открио шта се ради са месом коме је истекао рок трајања: Пазите шта купујете

Блиц

15.10.2025

10:11

Радник открио шта се ради са месом коме је истекао рок трајања: Пазите шта купујете
Фото: АТВ

Јасно је да храна, једном када се нађе на рафовима, мора бити продата прије истека рока трајања.

У већини случајева то се и поштује, али понекад рок истекне прије него што производ доспје на тржиште. Међутим, изгледа да има и непоштених трговаца, како је недавно открио један запослени у ланцу продавница.

Вучић-Србија-09102025

Србија

Вучић: Тешка зима за нас, надам се подршци ЕУ када је ријеч о енергетици

У таквим случајевима он мора бити повучен из продаје, што већина трговинских ланаца и ради, пише словеначки Метрополитан.

Он је медијима испричао шта се дешава када производима у њиховим радњама истекне рок трајања. Одлучио је да разоткрије поступке својих послодаваца и призна шта радници морају да раде како би прикрили грешке у продавницама у којима раде. Његова прича је одјекнула и показала да опрез никада није на одмет. Сви радимо све у исто вријеме. Склањамо кутије из пролаза, сијечемо месо, кријемо производе којима је истекао рок, враћамо их на полице, поправљамо фрижидере који се кваре бар једном недјељно – рекао је радник чији идентитет није откривен.

Шокантна пракса

Објаснио је и шта раде са месом којем је истекао рок трајања. Ако се свјеже месо не прода, оно се не баца. Шаље се на даљу прераду. Тада се месо пере у сирћету и води, неколико пута самеље у машини, дода му се зачин и од њега се праве кобасице и ћевапи – навео је извор.

Додао је и да се производи којима је истекао рок најчешће не повлаче из продаје, како би се избјегао губитак.

Nafta

Економија

Рекордан пад цијена нафте

Умјесто тога, радницима се задаје да промијене декларације и датуме на производима. Такође је апеловао на потрошаче да буду веома опрезни приликом куповине прехрамбених производа и да се придржавају савјета који могу помоћи да препознају стару робу.

