Грчка уводи 13-часновно радно вријеме

15.10.2025

08:37

Грчка уводи 13-часновно радно вријеме
Фабрички радници, благајници и хотелско особље у Грчкој ускоро би могли да раде дуже смјене, јер ће та земља постати прва чланица Европске уније која ће званично увести 13-часовно радно вријеме у приватном сектору, преноси Политико.

Парламент ће сутра гласати о контроверзном закону, без обзира што су планирани протести широм земље.

Упркос растућем отпору синдиката и опозиционих странака, очекује се да ће закон лако бити усвојен гласовима владајуће странке Нова демократија.

Од преузимања власти 2019. године, влада десног центра је трансформисала тржиште рада у оно што назива једним од "најфлексибилнијим“ у Европи.

Од јула 2024. године, од запослених у индустрији, малопродаји, пољопривреди и неким секторима услуга може да се затражи да раде по новом шестодневном распореду, а дужим радним временом, а плата би им била увећана за 40 одсто.

Тај потез, супротан тренду скраћивања радне недеље у неким европским земљама, влада сматра неопходним због смањења становништва Грчке, све већег броја старих и великог недостатка квалификованих радника.

