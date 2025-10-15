Грчка уводи 13-часновно радно вријеме

Извор:
Курир
15.10.2025
08:37
Фабрички радници, благајници и хотелско особље у Грчкој ускоро би могли да раде дуже смјене, јер ће та земља постати прва чланица Европске уније која ће званично увести 13-часовно радно вријеме у приватном сектору, преноси Политико.
Парламент ће сутра гласати о контроверзном закону, без обзира што су планирани протести широм земље.
Упркос растућем отпору синдиката и опозиционих странака, очекује се да ће закон лако бити усвојен гласовима владајуће странке Нова демократија.
Од преузимања власти 2019. године, влада десног центра је трансформисала тржиште рада у оно што назива једним од "најфлексибилнијим“ у Европи.
Од јула 2024. године, од запослених у индустрији, малопродаји, пољопривреди и неким секторима услуга може да се затражи да раде по новом шестодневном распореду, а дужим радним временом, а плата би им била увећана за 40 одсто.
Тај потез, супротан тренду скраћивања радне недеље у неким европским земљама, влада сматра неопходним због смањења становништва Грчке, све већег броја старих и великог недостатка квалификованих радника.
Парламент одлучује о увођењу закона:
Грчка уводи 13-часовно радно вријеме у приватном сектору у складу са законом који је предат на гласање у националном парламенту.
(Курир)
Тренутно на програму