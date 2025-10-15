Logo

Држављанин БиХ осам година возио по Аустрији без возачке дозволе

15.10.2025

08:22

Фото: Принтскрин/Јутјуб

Аустријска патрола саобраћајне полиције зауставила је држављанина Босне и Херцеговине који се, кривудајући по ауто-путу, кретао у правцу Беча.

Како преносе медији, ријеч је о 48-годишњаку настањеном у округу Велс Ланд, а којем је провјером утврђено да има чак 1,88 промила у крви.

Он је затечен у возилу без возачке дозволе, а одбио је да се поново подвргне алко-тестирању. Међутим, када је полиција урадила детаљну провјеру, наишли су на невјероватан податак. Наиме, овај мушкарац не само да сада није имао возачку дозволу, већ је без дозволе возио од 2015. до 2023. године, прије него што је ове године добио нову. И ова нова дозвола му је недавно одузета, што га није спријечило да даље настави да вози.

Акција Петља

Хроника

Ухапшени у акцији ''Петља'' спроведени у ОЈТ

Против њега је поднијета кривична пријава, а полиција га терети за више прекршаја: вожњу у алкохолисаном стању, вожњу без дозволе и угрожавање безбједности саобраћаја, преносе Независне.

12

18

Угоститељи с Јадрана већ кренули у "лов" на раднике из БиХ

12

11

Бањалучки васпитачи излазе на улице: Наша борба није лака

12

09

ФЗО Српске: Годишње 15 милиона КМ за лијекове у лијечењу рака дојке

11

59

Ово ће заувијек измијенити начин на који возимо: Долазе семафори са 4 свјетла

11

57

Додик: Ни Никшић ни БиХ ми нису ништа одузели, јер ми ништа нисте ни дали

