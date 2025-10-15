Држављанин БиХ осам година возио по Аустрији без возачке дозволе

15.10.2025
Аустријска патрола саобраћајне полиције зауставила је држављанина Босне и Херцеговине који се, кривудајући по ауто-путу, кретао у правцу Беча.
Како преносе медији, ријеч је о 48-годишњаку настањеном у округу Велс Ланд, а којем је провјером утврђено да има чак 1,88 промила у крви.
Он је затечен у возилу без возачке дозволе, а одбио је да се поново подвргне алко-тестирању. Међутим, када је полиција урадила детаљну провјеру, наишли су на невјероватан податак. Наиме, овај мушкарац не само да сада није имао возачку дозволу, већ је без дозволе возио од 2015. до 2023. године, прије него што је ове године добио нову. И ова нова дозвола му је недавно одузета, што га није спријечило да даље настави да вози.
Против њега је поднијета кривична пријава, а полиција га терети за више прекршаја: вожњу у алкохолисаном стању, вожњу без дозволе и угрожавање безбједности саобраћаја, преносе Независне.
