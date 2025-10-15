Logo

Руски ПВО оборио 59 украјинских дронова

Извор:

СРНА

15.10.2025

07:43

Коментари:

0
Руска војска
Фото: Танјуг/АП

Руска противваздушна одбрана пресрела је и уништила 59 украјинских дронова изнад осам руских области и Црног мора, саопштило је руско Министарство одбране.

Министарство је навели да је 17 дронова уништено изнад Ростовске области, 12 изнад Волгоградске, 11 изнад Белгородске области и девет Вороњешке области.

саобраћај-Бањалука-колапс

Друштво

АМС издао упозорење за возаче

Међу њима су три беспилотне летјелице уништене изнад Црног мора и четири изнад Крима.

"Такође, по један дрон оборен је изнад Брјанске, Курске и Орловске области", наведено је у саопштењу.

Specijalna vojna operacija

Русија

Украјина

