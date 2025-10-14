Највеће руско нафтно складиште гори други дан заредом: Пакао на Криму

Извор:
Највеће складиште нафте на Криму и даље је у пламену дан након што су га погодили украјински дронови, изазвавши масиван пожар и евакуацију више стотина људи.
Највеће руско складиште нафте на Криму и даље је у пламену дан након што је погођено украјинским дроновима, преносе руски локални медији. Густ дим види се и са више од 25 километара удаљености.
Извор из украјинске безбхедносне службе (СБУ) потврдио је за Кијев Индепендент да су дронови погодили постројење у граду Феодосија и изазвали "велики пожар". Снимци објављени дан касније показују да руске власти још увијек нису ставиле ватру под контролу.
The oil depot in Feodosia is still burning. pic.twitter.com/23QhZTI1hb— WarTranslated (@wartranslated) October 14, 2025
Телеграм канал Crimean Wind извијестио је да се "отровни дим шири изнад града, видљив чак и из Старог Крима, удаљеног 25 километара, док се мирис осјећа и на 10 километара од места пожара". Из угроженог подручја евакуисано је више од 800 људи.
Напад се догодио око поноћи и представља други удар на исто складиште у само седам дана, претходни се десио 6. октобра. Ријеч је о мултифункционалном терминалу који служи за претовар нафте и нафтних деривата између жељезничких цистерни, бродова и друмских возила.
Складиште у Феодосији, које се налази око 250 километара од територије под украјинском контролом, највеће је такво постројење на Криму и може да прими до 250.000 тона горива, којим се снабдијевају руске трупе.
