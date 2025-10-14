Logo

Највеће руско нафтно складиште гори други дан заредом: Пакао на Криму

Извор:

Мондо.рс

14.10.2025

22:26

Највеће руско нафтно складиште гори други дан заредом: Пакао на Криму
Највеће складиште нафте на Криму и даље је у пламену дан након што су га погодили украјински дронови, изазвавши масиван пожар и евакуацију више стотина људи.

Највеће руско складиште нафте на Криму и даље је у пламену дан након што је погођено украјинским дроновима, преносе руски локални медији. Густ дим види се и са више од 25 километара удаљености.

Извор из украјинске безбхедносне службе (СБУ) потврдио је за Кијев Индепендент да су дронови погодили постројење у граду Феодосија и изазвали "велики пожар". Снимци објављени дан касније показују да руске власти још увијек нису ставиле ватру под контролу.

Телеграм канал Crimean Wind извијестио је да се "отровни дим шири изнад града, видљив чак и из Старог Крима, удаљеног 25 километара, док се мирис осјећа и на 10 километара од места пожара". Из угроженог подручја евакуисано је више од 800 људи.

Други напад у недјељу дана

Напад се догодио око поноћи и представља други удар на исто складиште у само седам дана, претходни се десио 6. октобра. Ријеч је о мултифункционалном терминалу који служи за претовар нафте и нафтних деривата између жељезничких цистерни, бродова и друмских возила.

Складиште у Феодосији, које се налази око 250 километара од територије под украјинском контролом, највеће је такво постројење на Криму и може да прими до 250.000 тона горива, којим се снабдијевају руске трупе.

