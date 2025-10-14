Трамп ће постхумно одликовати Чарлија Кирка

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп одликоваће постхумно конзервативног активисту Чарлија Кирка највишим америчким цивилним признањем - Предсједничком медаљом слободе.
Церемонија додјеле одликовања биће одржана данас у Бијелој кући, преноси "Њујорк тајмс".
Кирк, који је био кључни организатор покрета МАГА, смртно је погођен из снајпера 10. септембра док је говорио на догађају на Универзитету Јута Вели.
- Чарли је био гигант своје генерације, борац за слободу и инспирација за милионе људи - рекао је Трамп након убиства Кирка.
Кирк био је међу најзначајнијим лидерима покрета МАГА и помогао је да млади конзервативци подрже Трампа на предсједничким изборима 2024. године.
