Трамп ће постхумно одликовати Чарлија Кирка

14.10.2025

21:13

Трамп ће постхумно одликовати Чарлија Кирка
Фото: Tanjug/AP/Kena Betancur

Амерички предсједник Доналд Трамп одликоваће постхумно конзервативног активисту Чарлија Кирка највишим америчким цивилним признањем - Предсједничком медаљом слободе.

Церемонија додјеле одликовања биће одржана данас у Бијелој кући, преноси "Њујорк тајмс".

Кирк, који је био кључни организатор покрета МАГА, смртно је погођен из снајпера 10. септембра док је говорио на догађају на Универзитету Јута Вели.

- Чарли је био гигант своје генерације, борац за слободу и инспирација за милионе људи - рекао је Трамп након убиства Кирка.

Кирк био је међу најзначајнијим лидерима покрета МАГА и помогао је да млади конзервативци подрже Трампа на предсједничким изборима 2024. године.

Чарли Кирк

Доналд Трамп

