Американци опет ударили: Потопљен брод, шест мртвих, Трамп објавио снимак

14.10.2025

20:18

Американци опет ударили: Потопљен брод, шест мртвих, Трамп објавио снимак
Фото: screenshot / Truth social

Амерички предсједник Доналд Трамп, потврдио је да су Сједињене Државе извеле још један смртоносни напад на бродове, које наводно користе нарко картели.

Напад је извршен недалеко од обале Венецуеле, а како је Трамп навео на својој друштвеној мрежи Truth social "убијено је шест нарко-терориста".

Шеф Бијеле куће је објавио и снимак напада у коме је потопљен брод.

"Према мојим сталним овлашћењима као врховног команданта, јутрос је министар рата наредио смртоносни кинетички напад на брод повезан са означеном терористичком организацијом (ДТО) која се бави трговином наркотицима у зони одговорности Јужне команде САД, одмах уз обалу Венецуеле", навео је Трамп у објави и додао:

"Обавјештајне службе су потврдиле да је брод трговао наркотицима, да је повезан са илегалним наркотерористичким мрежама и да је пловио познатом рутом ДТО. Напад је изведен у међународним водама, а шест мушких нарко-терориста на броду је убијено у нападу. Ниједан припадник америчких снага није повријеђен. Хвала вам на пажњи посвећеној овом питању!".

Предсједник Венецуеле Николас Мадуро, раније је осудио потапање бродова као "оружану агресију" Сједињених Држава, оптуживши их да сузбијање шверца дрога користе као изговор "за наметање промјене режима" у Венецуели и запљену њених резерви нафте које су међу највећим у свијету.

