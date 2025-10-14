Нови војни лидер Мадагаскара открио колико ће остати на власти

Logo

Извор:

СРНА

14.10.2025

19:44

Нови војни лидер Мадагаскара пуковник Мишел Рандрианирина, командант елитне војне јединице, прогласио је данас (14.октобар) прелазни период од двије године током којег ће остати на власти, након чега ће услиједити нови избори.

"Период транзиције трајаће највише двије године. Током тог периода, биће одржан референдум за доношење новог Устава, а затим ће услиједити избори за постепено успостављање нових институција", рекао је новинарима Рандрианирина, пренио је Ројтерс.

Он је раније данас изјавио да је војска преузела контролу над том афричком острвском земљом.

Војни лидери Мадагаскара преузели су данас власт након што су распустили сенат, Уставни суд, изборно тијело и друге државне институције.

Претходно је предсједник Мадагаскара Андриј Раџоелини напустио ту земљу и распустио скупштину након вишенедељених антивладиних протеста.

Посланици су раније данас покренули поступак опозива председника, а из председништва је саопштено да је састанак парламента био неуставан и да је свака одлука или резолуција која је проистекла из њега ништавна након распуштања скупштине, преноси Тан‌југ.

У међувремену, снаге Мадагаскара су се придружиле демонстрантима које предводе млади, а који се противе предсједнику Андрију Раџоелини.

Шеф полиције је додатно истакао солидарност са војском и националном жандармеријом, истичући растућу институционалну подршку демонстрацијама, наводи се у саопштењу.

У обраћању нацији са неоткривене локације у понед‌јељак, Раџоелина је одбио да поднесе оставку упркос притиску вишенед‌јељних протеста грађана који захтијевају његову оставку.

