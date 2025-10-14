Купачи доживјели трауму: Анаконда дуга 5 пронађена на плажи

14.10.2025
18:45
Коментари:0
Анаконда дуга скоро пет метара пронађена је на плажи у љетовалишту Рио Квенте, у бразилској држави Гојас, гдје је изазвала пометњу и страх међу купачима, преносе локални медији.
Змија се крила у бетонској конструкцији стазе којом се излази на плажу.
На лице мјеста позвани су ватрогасци војног батаљона како би уклонили анаконду. Пошто се змија крила на неприступачном мјесту, ватрогасци су морали да употријебе ваздушни чекић како би разбили бетон и проширили отвор да допру до анаконде.
Они су потом успјели да ухвате змију, која том приликом није повријеђена, и врате је у дивљину, у њено природно станиште, навео је Г1.глобо.
Градови и општине
3 д0
Друштво
1 седм0
Сцена
2 седм0
Занимљивости
2 седм0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму