Хорор на туристичкој атракцији: Ајкула брутално напала дјечака у импровизованом базену

Дјечак (14) је хитно хоспитализован након напада ајкуле у контроверзном акваријуму.
Дјечак је био у посјети Санта Круз дел Ислоте, острву уз обалу Колумбије, са својом породицом када се догодио инцидент.
Четрнаестогодишњак је наводно замало изгубио руку након што га је угризла риба за коју се вјерује да је тиграста ајкула.
Ужасавајући напад догодио се у импровизованом базену са рибама, гдје туристи који плате карту могу да ускоче у воду и додирују заробљене морске животиње. Акваријум привлачи десетине туриста који долазе да пливају са ајкулама, пише Сан.
Критичари већ дуго овај нерегулисани акваријум називају нелегалним и траже његово затварање. Мјештани наводно увјеравају посјетиоце да су ајкулама извађени зуби — али овај шокантан напад показује да то није увијек тачно.
Дјечаку је пружена хитна помоћ на острву, а затим је пребачен у болницу. Локални медији, који тврде да су дошли до снимака напада и "веома озбиљних" повреда, одбили су да их објаве.
Базен, који може да прими до 14 ајкула одједном, дио је туристичке туре која се завршава пливањем међу заточеним животињама, а посјетиоци се подстичу да праве селфије и снимке.
Активисти за права животиња већ годинама упозоравају на овај акваријум.
У мају 2021. активисткиња Алехандра Марин објавила је фотографије породице и написала: "Желим да пријавим овај случај злостављања животиња на Санта Круз дел Ислоте. Учините нешто да ослободите ову ајкулу. Услови у којима живи су веома лоши."
Један туристички блогер недавно је посјетио острво и акваријум описао као "разочаравајући".
Рекао је: "Иако нас је занимало како локалци живе на овом мјесту, нисмо могли да подржимо експлоатацију животиња зарад новца. Био је то разочаравајући крај једног дивног дана."
Напад се догодио усред растуће забринутости због сусрета са ајкулама у Колумбији.
