Језиви снимци из Газе: Хамас стријеља неподобне Палестинце, присталице их подржавају с "Алаху Акбар"

Извор:

Телеграф

14.10.2025

15:10

Коментари:

0
Језиви снимци из Газе: Хамас стријеља неподобне Палестинце, присталице их подржавају с "Алаху Акбар"
Фото: Танјуг/АП

Након ослобађања талаца, Израел је прекинуо ватру у Гази. Али оружје није утихнуло: сада се насиље усмјерава против дијела сопственог становништва и извршава га сам Хамас. Улице су сведоци егзекуција, пише Билд.

Упркос примирју између Израела и исламске терористичке организације Хамас, насиље у Појасу Газе се наставља - али сада унутар саме палестинске заједнице.

Најмање 33 Палестинца убијена хицима

Према више извјештаја, укључујући Ројтерс и Јерусалем Пост, наоружани борци Хамаса почели су да убијају сумњиве противнике међу сопственим становништвом. Најмање 33 Палестинца погођена су хицима од петка. Вјероватни циљ је демонстрација моћи и ширење страха.

Чланови "Јединице из сјенке" Хамаса, који су раније чували израелске таоце, такође су виђени током јавних стријељања.

teheran iran

Свијет

Техеран прекинуо сарадњу са ИАЕА

Посебно бруталан видео кружио је друштвеним мрежама у понедјељак: на њему се виде маскирани мушкарци с оружјем, неки са зеленим тракама Хамаса на глави, како приморавају седам Палестинаца да клекну - потом су их убили хицима у главу, па додатно "овјерили" с неколико хитаца. Посматрачи се чују на снимку како вичу "Алаху Акбар" и мртве називају "сарадницима".

Због бруталности и насиља Телеграф неће објавити овај снимак. Ако баш желите да видите ове језиве сцене, снимак можете пронаћи ОВДЈЕ.

Такође нисмо могли да потврдимо аутентичност снимка.

Ројтерс детаљно извјештава о егзекуцији седморице мушкараца који су очигледно убијени у понедјељак. Међутим, новинска агенција није могла да потврди где и када је фотографија настала.

Стручњак за исламизам Ахмад Мансур, који је одрастао као Палестинац у Израелу, написао је на платформи X: "Док су јуче људи у Израелу плесали, грлили се, смијали и плакали по улицама, Хамас у Гази је позвао људе да присуствују јавној егзекуцији такозваних сарадника."

Доналд Трамп

Свијет

Бијела кућа објавила мировни споразум између Израела и Хамаса

Иначе, план Доналда Трампа за Појас Газе предвиђа да терористи Хамаса положе оружје и препусте власт. Арапске и муслиманске државе такође су се сагласиле да ослабе Хамас. Али након ослобађања свих живих израелских талаца, за сада нема назнака да ће палестински терористи добровољно препустити контролу над Газом - посебно јер уживају снажну подршку међу цивилним становништвом.

Хамас

strijeljanje

Палестина

