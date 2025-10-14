Logo

Пољска више не прихвата мигранте из Украјине

14.10.2025

14:44

Пољска застава
Фото: pexels

Пољска више није у могућности да прихвата украјинске држављане који емигрирају из Украјине, изјавио је шеф Од‌јељења за међународну политику у Канцеларији предсједника Пољске Марчин Пшидач.

"Мислим да у том смислу више нисмо у могућности да их прихватамо", рекао је Пшидач за радио-станицу РФМ ФМ.

Пшидач сматра да би Пољска требала да посвети више пажње интеграцији Украјинаца у који се већ налазе у тој земљи, преноси "РТ Балкан".

"Прво морамо да започнемо процес њихове инкултурације. То се ради путем образовања, али не смијемо да дозволимо ситуацију у којој се стварају одвојени рејони", нагласио је Пшидач.

Амбасадор Украјине у Пољској Василиј Боднар саопштио је прошле седмице да у Пољској тренутно живи око 1,5 милиона украјинских држављана, а да је 26.000 њих добило пољско држављанство између 2019. и прошле године.

Неколико дана раније су се на тргу у центру Варшаве одржале антимигрантске демонстрације у којима је учествовало неколико хиљада људи.

