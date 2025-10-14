Logo

Брачни пар пронађен мртав у аутомобилу: Страдали мистериозном смрћу само неколико дана прије прве годишњице брака

Фото: cottonbro studio/Pexels

Брачни пар пронађен је мртав у колима у Илиноису само неколико дана прије прославе прве годишњице брака.

Пар је пронађен када је полицајац 6. октобра примјетио паркиран аутомобил са укљученим свјетлима у Харварду. Када је погледао унутра, видио је мушкарца и жену мртве.

Они су касније идентификовани као Рејчел (29) и Брендон Думовић (30).

Полиција је рекла да су обоје имали простријелне ране, а у аутомобилу је пронађен и пиштољ. Полицијско одјељење није саопштило додатне детаље њихове смрти, али је рекло да полиција истражује случај.

Иако је полиција рекла оближњим становницима да се склоне након што је пронашла мртви пар, "касније је утврђено да не постоји пријетња заједници".

Према писању медија, они су се вјенчали 12. октобра прошле године, што значи да су умрли око недјељу дана прије прве годишњице брака.

Они су се упознали када су имали 12 година, а почели су да се забављају 2022. године, након што су остали у контакту и били пријатељи 15 година.

Око 12.44 сати, истог дана када су пронађени мртви, Рејчел је промијенила насловну фотографију на Фејсбуку и поставила заједнички селфи.

Неколико минута касније, у 12.47 сати, објавила је фотографију са заједничког путовања у Грчку.

"Заувијек јурим заласке сунца. Вољела бих да смо поново у Грчкој!", написала је испод фотографије.

Пар је пронађен мртав касније током дана у 23.52 сати.

Према њиховим профилима на мрежама, живјели су у Кристал Лејку у Илиноису, удаљеном око 30 минута вожње од Харварда. Непознато је шта су радили у граду, гдје су касније пронађени мртви.

Тијела су пронађена у аутомобилу у стамбеном подручју, али није било позива од забринутих грађана који су чули пуцњеве.

Њихово возило пронађено је паркирано на улици са упаљеним свјетлима.

Пријатељи породице Думовић шокирани су изненадном смрћу пара. Испод двије објаве на Фејсбуку које је Рејчел објавила на дан када је умрла, људи су подијелили изјаве саучешћа и невјерице.

Полиција је саопштила да је случај још увијек под истрагом и замолила је све који би могли имати информације да контактирају полицијску управу Харварда.

