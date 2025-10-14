Још једна тешка несрећа са смртним исходом у БиХ

Извор:
У мјесту Кнешпоље на подручју Широког Бријега синоћ се догодила саобраћајна несрећа у којој је смртно страдала пјешакиња, Ј. Б. (75).
Несретна жена из Широког Бријега страдала је на лицу мјеста.
Несрећа се догодила у 20.33 сати на дијелу магистралне цесте М-6.1 у Кнешпољу, а учесници су Д.Ц. из Мостара с возилом, Г.П. из Широког Бријега с аутомобилом Ауди и пјешакиња Ј.Б.
Увиђај су на мјесту догађаја извршили су полицијски службеници ПУ Широки Бријег уз руковођење дежурног тужиоца Тужилаштва ЗХК.
- Предузимају се све потребне мјере и радње у циљу утврђивања свих релевантних чињеница за казнено дјело Тешка казнена дјела против сигурности јавног промета из чланка 336. КЗ ФБиХ - казао је за портал ''Аваз'' портпарол Управе полиције МУП-а ЗХК, Марко Баножић.
