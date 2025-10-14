Logo

Огласило се министарство о инциденту у школи у Бањалуци

14.10.2025

13:08

Коментари:

0
Школа, учионица
Фото: Unsplash

Поводом инцидента који се догодио у просторијама Средњошколског центра "Гемит Апеирон" у Бањалуци реаговало је и Министарство просвјете и културе Републике Српске које је одмах затражило детаљне информације од руководства школе.

Истичу да најоштрије осуђују сваки облик насиља у васпитно-образовним установама.

"Очекујемо да школа, у складу са важећим прописима и Протоколом за заштиту д‌јеце од насиља, занемаривања и злостављања предузме све неопходне мјере", казали су из надлежног министарства.

Наглашавају важност пружања стручне психолошке и педагошке подршке свим ученицима који су били укључени у инцидент, како би се ублажиле посљедице догађаја и подстакло разумијевање неприхватљивости насилног понашања.

Учионица

Хроника

Хаос у бањалучкој школи: Вршњака ударио боксером

"Министарство са циљем превенције насиља покренуло кампању "Школа која чује", која је дио дугорочног пројекта "Школа без насиља". Кроз ову кампању, у коју су активно укључене све школе, настојимо да заједно са школама, ученицима и родитељима допринесемо стварању сигурнијег и подржавајућег школског окружења у свим школама, те развијању културе нулте толеранције на насиље",казали су из овог министарства.

Подијели:

Таг:

вршњачко насиље

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Осумњичени за обљубу дјетета објесио се у КПЗ Добој

Хроника

Осумњичени за обљубу дјетета објесио се у КПЗ Добој

1 ч

0
Хаос у бањалучкој школи: Вршњака ударио боксером

Хроника

Хаос у бањалучкој школи: Вршњака ударио боксером

2 ч

0
Судар у Врбањи, четворо повријеђено

Хроника

Судар у Врбањи, четворо повријеђено

2 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Возач и сувозач повријеђени у незгоди код Бијељине

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

55

Будимиру уручено признање Медицинског факултета у Фочи

13

53

Пијани возач аутомобилом ''покосио'' жену, па побјегао са мјеста несреће

13

51

Билећа добија нови вртић: Средстава обезбјеђена из Кабинета предсједника

13

48

Патријарх Порфирије: Пресвета Богородица нас штити од замки и посрнућа

13

45

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner