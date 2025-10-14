Огласило се министарство о инциденту у школи у Бањалуци

14.10.2025
Поводом инцидента који се догодио у просторијама Средњошколског центра "Гемит Апеирон" у Бањалуци реаговало је и Министарство просвјете и културе Републике Српске које је одмах затражило детаљне информације од руководства школе.
Истичу да најоштрије осуђују сваки облик насиља у васпитно-образовним установама.
"Очекујемо да школа, у складу са важећим прописима и Протоколом за заштиту дјеце од насиља, занемаривања и злостављања предузме све неопходне мјере", казали су из надлежног министарства.
Наглашавају важност пружања стручне психолошке и педагошке подршке свим ученицима који су били укључени у инцидент, како би се ублажиле посљедице догађаја и подстакло разумијевање неприхватљивости насилног понашања.
"Министарство са циљем превенције насиља покренуло кампању "Школа која чује", која је дио дугорочног пројекта "Школа без насиља". Кроз ову кампању, у коју су активно укључене све школе, настојимо да заједно са школама, ученицима и родитељима допринесемо стварању сигурнијег и подржавајућег школског окружења у свим школама, те развијању културе нулте толеранције на насиље",казали су из овог министарства.
