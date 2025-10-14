Logo

Судар у Врбањи, четворо повријеђено

14.10.2025

11:22

Судар у Врбањи, четворо повријеђено
Фото: АТВ

У судару који се јутрос, 14. октобра, догодио у бањалучком насељу Врбања, повријеђене су четири особе, потврђено је "Независним новинама" из Полицијске управе Бањалука.

Како су навели, ова незгода се догодила око 10 часова, а учествовала су два возила.

"У незгоди су тјелесне повреде задобила четири лица. Увиђај је у току", рекли су за "Независне новине" из Полицијске управе Бањалука.

На мјесто удеса, како истичу возачи, стигла је екипа Службе хитне помоћи, али и полиција. На мјесту незгоде нема обуставе саобраћаја.

