Сарајлија рањен у стопало

СРНА

14.10.2025

10:36

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Двадесетосмогодишњак рањен је у стопало, највјероватније ватреним оружјем у сарајевској општини Центар.

"Повријеђеном Б. Т. љекарску помоћ указала је екипа хитне помоћи, а у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву констатовано је да је ријеч о лакој повреди", саопштено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.

Хроника

Хроника

Детаљи ужаса у Тузли: Пијани мушкарац насилно ушао у стан бивше дјевојке, па је покушао силовати

Рањавање се догодило синоћ у 19.55 часова, а извршен је увиђај због сумње да су почињена кривична дјела изазивање опште опасности и лака тјелесна повреда.

ranjavanje

Сарајево

