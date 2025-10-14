Сарајлија рањен у стопало

Извор:
СРНА
14.10.2025
10:36
Коментари:0
Двадесетосмогодишњак рањен је у стопало, највјероватније ватреним оружјем у сарајевској општини Центар.
"Повријеђеном Б. Т. љекарску помоћ указала је екипа хитне помоћи, а у Клиничком центру Универзитета у Сарајеву констатовано је да је ријеч о лакој повреди", саопштено је из Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево.
Хроника
Детаљи ужаса у Тузли: Пијани мушкарац насилно ушао у стан бивше дјевојке, па је покушао силовати
Рањавање се догодило синоћ у 19.55 часова, а извршен је увиђај због сумње да су почињена кривична дјела изазивање опште опасности и лака тјелесна повреда.
Сцена
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч5
Република Српска
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч5
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
13
55
13
53
13
51
13
48
13
45
Тренутно на програму