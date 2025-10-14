У Црној Гори ухапшен младић (18) код којег је пронађено 40 килограма марихуане

14.10.2025
Службеници Регионалног центра безбједности „Сјевер“ - Одјељења безбједности Колашин су синоћ, спроводећи појачане активности усмјерене на разбијање кријумчарења опојних дрога, лишили слободе лице старо 18 година код којег је пронађена већа количина марихуане.
Полицијски службеници су синоћ, на путном правцу Колашин – Беране, у мјесту Поље, контролисали возило марке BMW, подгоричких регистарских ознака којим је управљао С.Љ. (18) из Зете. Приликом прегледа у возилу је пронађено 76 пвц паковања са садржајем налик на опојну дрогу марихуану, тежине око 40 килограма.
Са догађајем је упознат државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Бијелом Пољу по чијем је налогу С.Љ. лишен слободе због сумње да је починио кривично дјело недозвољена производња, држање и стављање у промет опојних дрога.
Управа полиције Црне Горе наставља са планским активностима усмјереним на спречавање и откривање злоупотреба опојних дрога, те идентификацију и процесуирање уличних дилера широм земље, саопштено је.
