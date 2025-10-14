Трамп у Египту: Орбан је фантастичан, сто одсто га подржавамо (ВИДЕО)

Извор:
Предсjедник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп назвао је мађарског премијера Виктора Орбана "фантастичним" лидером, током конференције о миру у Гази одржане у египатском љетовалишту Шарм ел Шеик и додао да га подржава у потпуности.
На Фејсбук страници мађарског премијера објављен је видео снимак са том изјавом Трампа, пренио је мађарски МТИ.
- Имамо Мађарску. Виктор је фантастичан. Знам да се многи не слажу у вези тога са мном, али ја сам једини који се рачуна - рекао је Трамп.
Трамп је додао и да је на посљедњим изборима у Мађарској подржавао Орбана.
- Сљедећи пут бићеш још бољи. Уз тебе смо 100 одсто - рекао је Трамп, док се Орбан у објави захвалио америчком предсједнику.
