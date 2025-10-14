Logo

Путин: Руски и страни стручњаци разматрају проблеме енергетског сектора

14.10.2025

09:25

Коментари:

0
Путин: Руски и страни стручњаци разматрају проблеме енергетског сектора
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Предсједник Русије Владимир Путин поздравио је учеснике "Руске енергетске недеље", истакнувши да ће постигнути споразуми допринијети развоју енергетског сектора и јачању међународног партнерства, наводи се у телеграму објављеном на сајту Кремља.

Шеф руске државе упутио је поздрав учесницима и гостима Међународног форума "Руска енергетска недеља – 2025", који ће се одржати у Москви од 15. до 17. октобра, преноси РТ Балкан.

TUZBA TUZBE SUD SUDNICA PRESUDA

Свијет

Држављанка БиХ осуђена у Белгији због крађа и преваре

Путин је изразио увјерење да ће ангажовано учешће делегата на форуму у дискусијама, округлим столовима и пленарним сједницама, као и постигнути договори и споразуми, допринијети даљем развоју топлотно-енергетског комплекса и јачању међународног партнерства у корист држава и народа.

Руски лидер је истакао да Русија поново дочекује представнике привреде, науке, политике и експертских кругова из многих земаља свијета како би заједно разматрали актуелне проблеме и изазове са којима се суочавају домаћи и глобални енергетски сектор, као и да размијене мишљења о трендовима и перспективама сарадње у овој области.

Депот

Бања Лука

Почела деложација Депота

- Савремена енергетика је високотехнолошка и динамична грана која захтијева најнапреднија достигнућа индустрије и науке. Веома је важно што сте пажњу усмјерили на суштинска, практична питања као што су увођење најновије опреме и дигиталних рјешења у области електроенергетике, нафте, гаса и угља, као и енергетску транзицију националних економија. Водећи руски и страни произвођачи, као и сервисне компаније, традиционално ће на 'Енергетској недјељи' представити своја достигнућа, готове производе и револуционарне пројекте - закључио је Путин.

Подијели:

Тагови:

Владимир Путин

Русија

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Катанац врата капија

Економија

Не јењава криза у Њемачкој, пропада све више предузећа

41 мин

0
Трамп позвао лидере да раде на одрживом миру на Блиском истоку

Свијет

Трамп позвао лидере да раде на одрживом миру на Блиском истоку

44 мин

0
Дјед (72) себи петардом разнио шаку

Хроника

Дјед (72) себи петардом разнио шаку

56 мин

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Трамп је успио, сада је ред на Европу

1 ч

0

Више из рубрике

Држављанка БиХ осуђена у Белгији због крађа и преваре

Свијет

Држављанка БиХ осуђена у Белгији због крађа и преваре

31 мин

0
Трамп позвао лидере да раде на одрживом миру на Блиском истоку

Свијет

Трамп позвао лидере да раде на одрживом миру на Блиском истоку

44 мин

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Трамп је успио, сада је ред на Европу

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

51

Врховни суд поништио одлуку: Депот наставља са радом

09

50

Трамп у Египту: Орбан је фантастичан, сто одсто га подржавамо (ВИДЕО)

09

47

Шик комбинације са сукњом које уносе додатну дозу елеганције

09

39

Цијене злата пробила још једну границу

09

38

У првом плану: Срђа Трифковић

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner