Путин: Руски и страни стручњаци разматрају проблеме енергетског сектора

14.10.2025
09:25
Коментари:0
Предсједник Русије Владимир Путин поздравио је учеснике "Руске енергетске недеље", истакнувши да ће постигнути споразуми допринијети развоју енергетског сектора и јачању међународног партнерства, наводи се у телеграму објављеном на сајту Кремља.
Шеф руске државе упутио је поздрав учесницима и гостима Међународног форума "Руска енергетска недеља – 2025", који ће се одржати у Москви од 15. до 17. октобра, преноси РТ Балкан.
Свијет
Држављанка БиХ осуђена у Белгији због крађа и преваре
Путин је изразио увјерење да ће ангажовано учешће делегата на форуму у дискусијама, округлим столовима и пленарним сједницама, као и постигнути договори и споразуми, допринијети даљем развоју топлотно-енергетског комплекса и јачању међународног партнерства у корист држава и народа.
Руски лидер је истакао да Русија поново дочекује представнике привреде, науке, политике и експертских кругова из многих земаља свијета како би заједно разматрали актуелне проблеме и изазове са којима се суочавају домаћи и глобални енергетски сектор, као и да размијене мишљења о трендовима и перспективама сарадње у овој области.
Бања Лука
Почела деложација Депота
- Савремена енергетика је високотехнолошка и динамична грана која захтијева најнапреднија достигнућа индустрије и науке. Веома је важно што сте пажњу усмјерили на суштинска, практична питања као што су увођење најновије опреме и дигиталних рјешења у области електроенергетике, нафте, гаса и угља, као и енергетску транзицију националних економија. Водећи руски и страни произвођачи, као и сервисне компаније, традиционално ће на 'Енергетској недјељи' представити своја достигнућа, готове производе и револуционарне пројекте - закључио је Путин.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму