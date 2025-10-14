Logo

Не јењава криза у Њемачкој, пропада све више предузећа

14.10.2025

09:11

Катанац врата капија
Фото: Bich Tran/Pexels

Њемачка криза, која траје већ дуже вријеме, и даље се огледа у расту броја стечајева.

Тренд се наставио и у септембру, уз 10,4 посто више стечајних поступака него прије годину дана. Подаци показују благи пад у односу на 11,6 посто у августу, преноси Њемачка новинска агенција (дпа).

Доналд Трамп

Свијет

Трамп позвао лидере да раде на одрживом миру на Блиском истоку

Подаци су за сада прелиминарни и биће коначни тек након што се поступци окончају, саопштио је Дестатис у понедјељак. Статистичари су истакли да судски процеси обично трају до три мјесеца, па су подаци за јул сада потпуни.

У том мјесецу 2.197 предузећа поднијело је захтјев за стечај, што је 13,4 посто више него у истом периоду прошле године.

Укупни захтјеви повјерилаца према инсолвентним предузећима у јулу износили су 3,7 милијарди еура, а највећи број случајева односи се на сектор транспорта и складиштења.

петарда

Хроника

Дјед (72) себи петардом разнио шаку

Водеће ревизорске агенције очекују већи број стечајних поступака ове године него прошле, која је са 21.812 случајева била најтежа од 2015. године.

Повећање броја стечајева било је очекивано због окончања државне помоћи предузећима након пандемије. То је такође посљедица високе цијене енергије, пренапухане бирократије и политичке неизвјесности.

Viktor Orban

Свијет

Орбан: Трамп је успио, сада је ред на Европу

Њемачка је, подсјетимо, претходне двије године завршила у рецесији, преноси Фениx-магазин.

