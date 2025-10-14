Не јењава криза у Њемачкој, пропада све више предузећа

14.10.2025
Њемачка криза, која траје већ дуже вријеме, и даље се огледа у расту броја стечајева.
Тренд се наставио и у септембру, уз 10,4 посто више стечајних поступака него прије годину дана. Подаци показују благи пад у односу на 11,6 посто у августу, преноси Њемачка новинска агенција (дпа).
Подаци су за сада прелиминарни и биће коначни тек након што се поступци окончају, саопштио је Дестатис у понедјељак. Статистичари су истакли да судски процеси обично трају до три мјесеца, па су подаци за јул сада потпуни.
У том мјесецу 2.197 предузећа поднијело је захтјев за стечај, што је 13,4 посто више него у истом периоду прошле године.
Укупни захтјеви повјерилаца према инсолвентним предузећима у јулу износили су 3,7 милијарди еура, а највећи број случајева односи се на сектор транспорта и складиштења.
Водеће ревизорске агенције очекују већи број стечајних поступака ове године него прошле, која је са 21.812 случајева била најтежа од 2015. године.
Повећање броја стечајева било је очекивано због окончања државне помоћи предузећима након пандемије. То је такође посљедица високе цијене енергије, пренапухане бирократије и политичке неизвјесности.
Њемачка је, подсјетимо, претходне двије године завршила у рецесији, преноси Фениx-магазин.
