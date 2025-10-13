Трамп дао изјаву, порасле акције

13.10.2025
Акције на европским берзама данашње трговање завршиле су у порасту, а рударске компаније су повратиле тржишну вриједност, док су трговци пажљиво пратили нови трговински спор између Сједињених Држава и Кине.
Паневропски СТОXX 600 је порастао за 0,4 одсто, индекс франкфуртске берзе ДАX за 0,6 одсто, а лондонски ФТСЕ 100 за око 0,2 одсто, колико и француски ЦАЦ 40, преноси Си-Ен-Би-Си.
Овакви износи услиједили су након што је амерички предсједник Доналд Трамп јуче саопштио да ће све бити у реду када је ријеч о трговинским односима са Кином.
Ова Трампова изјава се може тумачити да можда неће спровести у дјело своју пријетњу да ће увести "масовно повећање царина" Кини.
Када је ријеч о компанијама, Лојдс банка је затворила дан са растом од 0,9 одсто, након што је данас саопштила да издваја додатних 800 милиона фунти за надокнаду штете која произилази из скандала са злоупотребом финансирања аутомобила.
Европске аутомобилске компаније су завршиле трговање са мјешовитим успјехом, па је "Ферари" изгубио 4,1 одсто, као резултат вијести да су његови дугорочни циљеви профита били испод очекивања.
С друге стране, "Рено" је добио 0,1 одсто, "Мерцедес-Бенц" скоро 0,5 одсто, а "Стелантис" близу 2,7 одсто.
