Logo

Нова трагедија: Директан судар два аута, једна особа погинула

Извор:

Телеграф

04.11.2025

09:31

Коментари:

0
Нова трагедија: Директан судар два аута, једна особа погинула

Саобраћајна несрећа са трагичним исходом догодила се синоћ око 20.00 часова у Нехруовој улици у Крагујевцу, у којој је једна особа изгубила живот, сазнаје "Телеграф.рс".

До несреће је дошло када је возач џипа „Тојота РАВ 4“, М. Т. (67), из још неутврђених разлога, прешао на супротну страну коловоза. Том приликом је дошло до директног судара са возилом „Цитроен Берлинго“, којим је управљао С. К. (29).

Возач "Тојоте", М. Т., хитно је пребачен у Универзитетски клинички центар „Крагујевац“, али је, упркос напорима љекара, преминуо од задобијених повреда.

О степену повреда другог возача, С. К., још нема званичних информација.

Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста, а истрага је у току и утврдиће све околности које су довеле до ове тешке саобраћајне несреће.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

удес

Саобраћајна несрећа

Kragujevac

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

"Узми нож и избоди ме!" Ивани се муж обратио овим ријечима, она му сјечиво зарила у груди

Хроника

"Узми нож и избоди ме!" Ивани се муж обратио овим ријечима, она му сјечиво зарила у груди

2 ч

0
Хаос у познатом локалу: Маскирани мушкарци напали младића

Хроника

Хаос у познатом локалу: Маскирани мушкарци напали младића

12 ч

0
Камионџија стао да помогне младићима, па опљачкан

Хроника

Камионџија стао да помогне младићима, па опљачкан

14 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

У несрећи повријеђена жена из Шипова, упућена у УКЦ

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

44

Сви је знају као Весну Ђогани, а то заправо није њено презиме: Није се удала

10

32

Закерберг пред судом: Мета преузимала порно филмове за тренирање вјештачке интелигенције?

10

27

Саобраћајка на путу: Преврнуло се возило Еуфора, криви за незгоду?

10

14

ПОСКОК врши претресе и одузима телефоне због спорних преписки Нермина Никшића

10

13

Протест радника РиТЕ Угљевик

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner