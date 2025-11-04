Нова трагедија: Директан судар два аута, једна особа погинула

Извор:
Телеграф
04.11.2025
09:31
Коментари:0
Саобраћајна несрећа са трагичним исходом догодила се синоћ око 20.00 часова у Нехруовој улици у Крагујевцу, у којој је једна особа изгубила живот, сазнаје "Телеграф.рс".
До несреће је дошло када је возач џипа „Тојота РАВ 4“, М. Т. (67), из још неутврђених разлога, прешао на супротну страну коловоза. Том приликом је дошло до директног судара са возилом „Цитроен Берлинго“, којим је управљао С. К. (29).
Возач "Тојоте", М. Т., хитно је пребачен у Универзитетски клинички центар „Крагујевац“, али је, упркос напорима љекара, преминуо од задобијених повреда.
О степену повреда другог возача, С. К., још нема званичних информација.
Полиција је обавила увиђај на лицу мјеста, а истрага је у току и утврдиће све околности које су довеле до ове тешке саобраћајне несреће.
Хроника
2 ч0
Хроника
12 ч0
Хроника
14 ч0
Хроника
14 ч0
Најновије
Најчитаније
10
44
10
32
10
27
10
14
10
13
Тренутно на програму