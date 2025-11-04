"Узми нож и избоди ме!" Ивани се муж обратио овим ријечима, она му сјечиво зарила у груди

Извор:
Полиција у Земуну ухапсила је Ивану Ј. (48) под сумњом да је покушала да убије супруга М. Ј. (48) тако што му је у кући зарила нож у груди.
Она ће данас бити саслушана у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду због наношења тешких тјелесних повреда, сазнаје "Телеграф.рс".
Несрећни човјек, у недјељу, је у јако тешком стању примљен у Ургентни центар у Београду. Љекари су му констатовали убодне ране у грудима. Полиција је у кући у Земуну нашла нож којим је Ивана покушала да убије супруга!
Како сазнаје овај портал, између брачног пара дошло је до свађе и туче, а мотив је љубомора. Наиме, М.Ј. је "напао" жену да има другог и да жели да га остави.
- У једном тренутку он јој је дао кухињски нож и рекао "узми и избоди ме, ако ћеш бити боље". Она је без размишља узела сјечиво и зарила му у груди. Полицији је рекла да ју је муж неколико пута ударио по глави и тијелу. Ова породица до сада није пријављивана за насиље у породици- наводи извор Телеграфа.
Истрагу води Треће основно јавно тужилаштво у Београду.
