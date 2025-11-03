У несрећи повријеђена жена из Шипова, упућена у УКЦ

03.11.2025
20:45
Жена из Шипова чији су иницијали С.Б. задобила је тјелесне повреде када је данас у Улици Раде Марјанца у Шипову ударио путички аутомобил, након чега је упућена на лијечење у Универзитетско клинички центар /УКЦ/ Републике Српске у Бањалуци.
Портпарол Полицијске управе Мркоњић Град Божана Вулин рекла је Срни да је Полицијској станици Шипово саобраћајна незгода у којој је учествовао путнички аутомобил којим је управљао Р.Г. из ове општине и пјешак С.Б. пријављена у 11.10 часова.
Вулинова је навела да су увиђај саобраћајне незгоде извршили припадници Полицијске станице Шипово.
