Исламисти планирали терористички напад у Мичигену

Извор:
СРНА
03.11.2025
20:42
Коментари:0
Савезни тужиоци оптужили су двојицу мушкараца у вези са планирањем напада у америчкој држави Мичиген, односно да су помагали "Исламској држави".
Мохмед Али и Маџед Махмуд су посљедњих мјесеци куповали ватрено оружје, укључујући пушке типа "АР-15", и учествовали су у онлајн разговорима који указују да су знали за завјеру о нападу.
Али и Махмуд су оптужени по савезном закону који забрањује покушај или завјеру за пренос ватреног оружја и муниције за коју особа вјерује да би била коришћена у злочину тероризма, у овом случају пружања материјалне подршке "Исламској држави".
Њих двојица се још нису изјаснили о кривици.
Тужиоци тврде да је пет особа, укључујући најмање једног малољетника, умијешано у завјеру, иако се само двије до сада суочавају са савезним оптужбама.
Друштво
Институт открио детаље о тифусу у Српској: Познато стање обољеле
Група је користила шифроване платформе за размјену порука и друштвене мреже како би дијелила поруке у вези са "Исламском државом".
Америчке власти тврде да су обојица мушкараца вјежбали гађање из ватреног оружја на стрелиштима посљедњих седмица и да су, према истрази Федералног истражног бироа (ФБИ), планирали напад за 31. октобар, када се обиљежава Ноћ вјештица.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
23
08
23
02
22
58
22
56
22
48
Тренутно на програму