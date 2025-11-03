Logo

Исламисти планирали терористички напад у Мичигену

Извор:

СРНА

03.11.2025

20:42

Исламисти планирали терористички напад у Мичигену
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Савезни тужиоци оптужили су двојицу мушкараца у вези са планирањем напада у америчкој држави Мичиген, односно да су помагали "Исламској држави".

Мохмед Али и Маџед Махмуд су посљедњих мјесеци куповали ватрено оружје, укључујући пушке типа "АР-15", и учествовали су у онлајн разговорима који указују да су знали за завјеру о нападу.

Али и Махмуд су оптужени по савезном закону који забрањује покушај или завјеру за пренос ватреног оружја и муниције за коју особа вјерује да би била коришћена у злочину тероризма, у овом случају пружања материјалне подршке "Исламској држави".

Њих двојица се још нису изјаснили о кривици.

Тужиоци тврде да је пет особа, укључујући најмање једног малољетника, умијешано у завјеру, иако се само двије до сада суочавају са савезним оптужбама.

Институт за јавно здравство РС

Друштво

Институт открио детаље о тифусу у Српској: Познато стање обољеле

Група је користила шифроване платформе за размјену порука и друштвене мреже како би дијелила поруке у вези са "Исламском државом".

Америчке власти тврде да су обојица мушкараца вјежбали гађање из ватреног оружја на стрелиштима посљедњих седмица и да су, према истрази Федералног истражног бироа (ФБИ), планирали напад за 31. октобар, када се обиљежава Ноћ вјештица.

