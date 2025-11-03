Logo

Откривено како је тифус доспио у Републику Српску

Стеван Лулић

03.11.2025

20:40

Институт за јавно здравство Републике Српске огласио се након што је потврђен случај тифуса у Фочи.

Подсјећамо, код студенткиње из Индије откривена је ова болест и она је стављена у изолацију.

Из Института су навели да су у сарадњи са Домом здравља, болницом у Фочи као и Медицнским факултетом у Фочи предузели све неопходне мјере на збрињавању студеткиње те спречавању ширења даље заразе.

"Ради се о импортованом случају јер је студенткиња преболовала тифус прије неколико година, вратила се у Фочу на наставу прије мјесец дана са већ присутним симптомима. Након јављања у здравствену установу утврђено је присуство узрочника трбушног тифуса (Salmonella enterica serovar Typhi)", навели су из ове здравствене институције.

Нагласили су да су Дом здравља и Регионални центар Института у Фочи обавили анкетирање и епидемиолошко посматрање свих који су били у контакту са студенткињом и тренутно су сви доброг здравственог стања као и сама студенткиња.

"Такође, напомињемо да су дате и проведене све мјере заустављања ширења обољења бактерије у заједници. Институт ће наставити да прати ситуацију у Фочи у сарадњи са надлежним здравственим установама", закључују у Институту.

