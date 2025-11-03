МУП послао обавјештење грађанима: Имате рок до 31. децембра

Аутор:Стеван Лулић
03.11.2025
15:09
Коментари:0
Министарство унутрашњих послова Републике Српске (МУП) послало је обавјештење грађанима који посједују непријављено оружје да га могу регистровати до краја 2025. године.
Из МУП-а објашњавају да се регистрација оружја до 31. децембра може урадити без икаквих правних посљедица.
"Посједујете пиштољ, револвер, ловачко или спортско оружје, а немате дозволу? Подсјећамо грађане да до 31. децембра 2025. године могу да региструју оружје, легално, без санкција и без доказа о поријеклу, што неће моћи од наредне календарске године", истиче Министарство унутрашњих послова.
Подсјећа се да је у току кампања Министарства унутрашњих послова Републике Српске ,"Региструј оружје без санкција" са циљем упознавања грађана са овом могућношћу.
"Више информација се може добити позивом на број 122 или лично у најближој полицијској станици", закључује се у обавјештењу МУП-а.
