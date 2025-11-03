Састанак Ђокића са представницима Електропривреде Српске, РиТЕ Угљевик и Гас Реса

03.11.2025
13:57
Коментари:4
У Бањалуци се одржава састанак министра енергетике и рударства Републике Српске Петра Ђокића са представницима Електропривреде Републике Српске, РиТЕ Угљевик и Гас Реса.
Претходно је одржан састанак руководства Електропривреде Српске и РиТЕ Угљевик.
И предсједник Владе Републике Српске Саво Минић одржаће састанке поводом проблема у Термоелектрани Угљевик.
