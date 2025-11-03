Logo

Састанак Ђокића са представницима Електропривреде Српске, РиТЕ Угљевик и Гас Реса

03.11.2025

13:57

Састанак Ђокића са представницима Електропривреде Српске, РиТЕ Угљевик и Гас Реса
Фото: RTRS

У Бањалуци се одржава састанак министра енергетике и рударства Републике Српске Петра Ђокића са представницима Електропривреде Републике Српске, РиТЕ Угљевик и Гас Реса.

Претходно је одржан састанак руководства Електропривреде Српске и РиТЕ Угљевик.

ЕРС Рите угљевик

Друштво

У Бањалуци састанак руководства Електропривреде Српске и РиТЕ Угљевик

И предсједник Владе Републике Српске Саво Минић одржаће састанке поводом проблема у Термоелектрани Угљевик.

РиТЕ-Угљевик-04092025

Република Српска

Радници РиТЕ Угљевик траже смјену Ђокића и комплетне управе

