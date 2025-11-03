Logo

Почела вакцинација против грипа комерцијалном вакцином

Извор:

СРНА

03.11.2025

10:55

Коментари:

0
Почела вакцинација против грипа комерцијалном вакцином
Фото: Pixabay

У Вакциналном центру Института за јавно здравство Републике Српске у Бањалуци почела је вакцинација против грипа комерцијалном вакцином која кошта 35 КМ, а грађанима је на располагању 2.500 доза.

У Институту су рекли Срни да се грађани могу вакцинисати у Амбуланти за вакцинацију Института, у згради поред Музичке школе сваки дан од 8.00 до 14.00 часова.

Дистрибуција вакцина против грипа по регионалним центрима почела је у петак, 31. октобра, а од укупне количине набављених, 18.000 је бесплатних намијењених за девет категорија становника који на то имају право и које ће им бити даване у домовима здравља.

илу-вакцинација-02112025

Друштво

Почиње вакцинација против сезонског грипа

Право на бесплатну вакцинацију имају пацијенти на хемодијализи, они који болују од шећерне болести-инсулински зависни, пацијенти лијечени кардиохируршким методама, односно са уграђеним стентом, пацијенти којима је рађена балон дилатација, те са уграђеним пејсмејкером.

Бесплатну вакцину имају право да приме ХИВ позитивна лица и пацијенти обољели од Сиде, дјеца лијечена од реуматске грознице са промјенама на срцу, дјеца обољела од цистичне фиброзе плућа, особе које болују од мишићне дистрофије и мултипле склерозе и оне које су завршиле са примањем хемотерапије и тренутно немају клиничке знакове болести.

илу-вакцина-24102025

Друштво

Да ли труднице треба да се вакцинишу против грипа? Ево шта кажу стручњаци

Начелник Службе за епидемиологију у Институту за јавно здравство Нина Родић Вукмир рекла је Срни да вакцинација представља најефикаснији, најбољи и најјефтинији начин да се грађани заштите од неке заразне болести, па тако и од грипа.

''Вакцина против грипа примјењује се више од 50 година, а садржи мртве вирусе који не могу изазвати болест, али стимулишу настанак отпорности'', навела је Вукмирова.

Она је додала да се вируси грипа који циркулишу у популацији мијењају из године у годину, тако да је и састав вакцине другачији сваке сезоне.

''Вакцина против грипа неће спријечити болести изазване другим вирусима'', појаснила је Вукмирова.

Вртић, Бањалука

Република Српска

Нови Приједлог о измјени закона обавезује посједовање љекарског увјерења за боравак у колективу

Она је рекла да је неопходно вакцинисати се што прије, јер је потребно најмање двије седмице након вакцинације да се развије заштита.

Вукмирова је навела да се вакцинација посебно препоручује хроничним болесницима, старијим особама, особама које су професионално или приватно у контакту са ризичним групама, здравственим радницима и запосленим у секторима и службама од јавног значаја (полиција, просвјета, комунална предузећа, запослени у вртићима).

Она је напоменула да се у лијечењу грипа не примјењују антибиотици.

Подијели:

Тагови:

вакцинација

gripa

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шеранић: ХПВ вакцина спријечава настанак карцинома

Република Српска

Шеранић: ХПВ вакцина спријечава настанак карцинома

1 седм

0
Vakcina

Србија

Руска вакцина против рака ускоро у Србији, стручњаци "Торлака" иду у Москву

2 седм

0
Повећан обим вакцинације у септембру

Здравље

Повећан обим вакцинације у септембру

2 седм

0
Vakcina

Свијет

Руски научници представили најновију вакцину против рака

2 седм

0

Више из рубрике

Ђокић: "ГАС-РЕС" ускоро преузима концесију од Комсара

Друштво

Ђокић: "ГАС-РЕС" ускоро преузима концесију од Комсара

4 ч

4
Беба новорођенче

Друштво

У Српској рођено 12 беба

5 ч

0
Данас славимо Светог Илариона Великог: Вјерује се да се њему треба молити у овој ситуацији

Друштво

Данас славимо Светог Илариона Великог: Вјерује се да се њему треба молити у овој ситуацији

6 ч

0
Радници штрајкују: У Бањалуци састанак о проблемима у РиТЕ Угљевик

Друштво

Радници штрајкују: У Бањалуци састанак о проблемима у РиТЕ Угљевик

6 ч

5
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

24

Умро најстарији олимпијски шампион (101)!

13

15

Драшко Станивуковић са сарадницима опструише радове на Градском стадиону

13

10

Огласили се рукометаши и тренери Борца - огорчени радом управе

13

10

Радници РиТЕ Угљевик траже смјену Ђокића и комплетне управе

13

06

Шта прво видите на слици? Одговор открива ваш хороскопски знак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner