Почела вакцинација против грипа комерцијалном вакцином

У Вакциналном центру Института за јавно здравство Републике Српске у Бањалуци почела је вакцинација против грипа комерцијалном вакцином која кошта 35 КМ, а грађанима је на располагању 2.500 доза.
У Институту су рекли Срни да се грађани могу вакцинисати у Амбуланти за вакцинацију Института, у згради поред Музичке школе сваки дан од 8.00 до 14.00 часова.
Дистрибуција вакцина против грипа по регионалним центрима почела је у петак, 31. октобра, а од укупне количине набављених, 18.000 је бесплатних намијењених за девет категорија становника који на то имају право и које ће им бити даване у домовима здравља.
Право на бесплатну вакцинацију имају пацијенти на хемодијализи, они који болују од шећерне болести-инсулински зависни, пацијенти лијечени кардиохируршким методама, односно са уграђеним стентом, пацијенти којима је рађена балон дилатација, те са уграђеним пејсмејкером.
Бесплатну вакцину имају право да приме ХИВ позитивна лица и пацијенти обољели од Сиде, дјеца лијечена од реуматске грознице са промјенама на срцу, дјеца обољела од цистичне фиброзе плућа, особе које болују од мишићне дистрофије и мултипле склерозе и оне које су завршиле са примањем хемотерапије и тренутно немају клиничке знакове болести.
Начелник Службе за епидемиологију у Институту за јавно здравство Нина Родић Вукмир рекла је Срни да вакцинација представља најефикаснији, најбољи и најјефтинији начин да се грађани заштите од неке заразне болести, па тако и од грипа.
''Вакцина против грипа примјењује се више од 50 година, а садржи мртве вирусе који не могу изазвати болест, али стимулишу настанак отпорности'', навела је Вукмирова.
Она је додала да се вируси грипа који циркулишу у популацији мијењају из године у годину, тако да је и састав вакцине другачији сваке сезоне.
''Вакцина против грипа неће спријечити болести изазване другим вирусима'', појаснила је Вукмирова.
Она је рекла да је неопходно вакцинисати се што прије, јер је потребно најмање двије седмице након вакцинације да се развије заштита.
Вукмирова је навела да се вакцинација посебно препоручује хроничним болесницима, старијим особама, особама које су професионално или приватно у контакту са ризичним групама, здравственим радницима и запосленим у секторима и службама од јавног значаја (полиција, просвјета, комунална предузећа, запослени у вртићима).
Она је напоменула да се у лијечењу грипа не примјењују антибиотици.
