Почиње вакцинација против сезонског грипа

Аутор:Маријана Ивељић
02.11.2025
19:28
Коментари:0
Почетак новембра доноси и почетак борбе против сезонског грипа. Од понедјељка почиње вакцинација у цијелој Републици Српској. Институт за јавно здравство је допремио вакцине свим домовима здравља, а ове године обезбијеђено је око 18.000 бесплатних доза за најугроженије. Комерцијалне вакцине доступне су по цијени од 35 марака.
"Вакцинација ће се вршити сваки радни дан 08 – 14 часова", рекао је Бојан Ђенић, директор института за јавно здравство Републике Српске.
Вакцинација се савјетује свима, али посебан нагласак ставља се на старије, хроничне болеснике и здравствене раднике.
„Вакцинацију препоручујемо свима, али фокус остаје на онима код којих би грип могао изазвати озбиљне посљедице – старије особе, хронични болесници, здравствени радници“, рекла је Јелена Ђаковић Девић, епидемиолог у институту за јавно здравство Републике Српске.
Док стручњаци препоручују имунизацију, грађани су подијељених ставова.
“Планирам да се вакцинишем мислим да то помаже у јачању имунитета”,
“Нисам се никада вакцинисала против тога сам”,
"Нисам никад можда се и вакцинишем”, неки су од коментара грађана.
У досадашњим узорцима тешких респираторних инфекција регистровани су појединачни случајеви ковид-a, али вируса грипа још нема у већем обиму.
“До сад смо регистровали само обољења од ковид-а инфлуенсу нисмо регистровали..сви преминуи су имали удружена обољења”, рекла је Нина Родић Вукмир, начелник службе за епидемиологију Републике Српске.
Здравствене установе су спремне, а порука је јасна - вакцинација је најефикаснија мјера заштите.
