Почиње вакцинација против сезонског грипа

Маријана Ивељић

02.11.2025

19:28

Фото: АТВ

Почетак новембра доноси и почетак борбе против сезонског грипа. Од понедјељка почиње вакцинација у цијелој Републици Српској. Институт за јавно здравство је допремио вакцине свим домовима здравља, а ове године обезбијеђено је око 18.000 бесплатних доза за најугроженије. Комерцијалне вакцине доступне су по цијени од 35 марака.

"Вакцинација ће се вршити сваки радни дан 08 – 14 часова", рекао је Бојан Ђенић, директор института за јавно здравство Републике Српске.

Вакцинација се савјетује свима, али посебан нагласак ставља се на старије, хроничне болеснике и здравствене раднике.

„Вакцинацију препоручујемо свима, али фокус остаје на онима код којих би грип могао изазвати озбиљне посљедице – старије особе, хронични болесници, здравствени радници“, рекла је Јелена Ђаковић Девић, епидемиолог у институту за јавно здравство Републике Српске.

Док стручњаци препоручују имунизацију, грађани су подијељених ставова.

“Планирам да се вакцинишем мислим да то помаже у јачању имунитета”,

“Нисам се никада вакцинисала против тога сам”,

"Нисам никад можда се и вакцинишем”, неки су од коментара грађана.

У досадашњим узорцима тешких респираторних инфекција регистровани су појединачни случајеви ковид-a, али вируса грипа још нема у већем обиму.

“До сад смо регистровали само обољења од ковид-а инфлуенсу нисмо регистровали..сви преминуи су имали удружена обољења”, рекла је Нина Родић Вукмир, начелник службе за епидемиологију Републике Српске.

Здравствене установе су спремне, а порука је јасна - вакцинација је најефикаснија мјера заштите.

