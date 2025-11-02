Јелена и Никола упознали Дел Боја и позвали га у Градишку

Аутор:Огњен Матавуљ
02.11.2025
15:19
Коментари:0
У Великој Британији једном годишње одржава се конвенција "Only fools and horses " посвећена истоименој серији (Мућке) на којој одабрани фанови имају прилику да упознају протагонисте једног од најпопуларнијих ситкома свих времена.
Како су "Мућке" постале својеврсни културни феномен на простору бивше Југославије, конвенција није могла да прође без људи с ових простора. Међу одабраним посјетиоцима нашли су се брат и сестра из Градишке, Никола и Јелена Степановић.
Јелена живи и ради у Лондону. Годинама је члан клуба "Мућки" и чим је сазнала за одржавање конвенције контактирала је организаторе и резервисала мјесто за столом да упознају популарног Дел Боjа (sir David Jason).
Никола је превалио око 1.800 километара да стигне до Лондона. Конвенција се одржавала у Милтон Кинсу, до којег су кренули возом када их је затекло пријатно изненађење.
"Док смо се возили примјетила сам момка да нас посматра. Било ми је неугодно, све док на српском језику није изговорио: "А, гдје ви идете?". Био је то Слободан из Љубушког, који је такође ишао на конвенцију. Било је неколико људи с Балкана, упознали смо и човјека из Новог Сада", каже Јелена.
Конвенција је окупила око 250 фанова. Многи су се појавили обучени као Дел Бој, а двоје је у част једне од урнебесних епизода дошло у костимима Бетмена и Робина. На сваком ћошку продавали су се сувенири из серије, те је организована аукција на којој су се могли купити реквизити из серије, па и оригинални сценарио појединих епизода. Највише пажње привлачили су дијелови каросерије култног комбија троточкаша с натписом "Trotters Independent Trading Co.".
Од глумаца фановима су се обратилe супруге браће Тротер, Ракел (Tessa Peake-Jones) и Касандра (Gwyneth Strong), као и Бојсијева супруга Марлин (Sue Holderness) и други. Врхунац је достигнут када је на бину изашао Дејвид Џејсон и то у улози Дерека Дел Боја Тротера, изазивајући овације и осмјехе. Фанови су имали прилику да се друже и фотографишу с глумцима.
Дел Бој је свакоме издвојио неколико минута, а разговори су вођени у реплици пекамског стана Тротерових.
”Џејсон је веома пријатан и фин човјек. Док је у улози Дел Боја шали се, понаша шеретски, баш као у серији. Када није у улози потпуно промијени нагласак, мимику... Био је одушевљен када је чуо да смо из БиХ, а његова супруга нам је поклонила мајице из серије јер је Никола превалио толики пут. Веома су добро упознати колико су и дан данас популарни на Балкану”, рекла је Јелена.
О повезаности серије и људи с простора бивше Југославије највише је разговарала с Марлин, која јој је појаснила да је покојни Бојси (John Challis) обожавао Србију. На његову идеју планирали су да комплетна глумачка постава заједно путује у Србију и да нешто сниме...
”Позвала сам их да за Нову годину и Божић дођу у БиХ. Смјештај имају код нас (смијех). Жеља ми је да их доведем у Градишку. Знам да није реално, али што би рекао Дел Бол: `He who dares wins`”, кроз осмијех говори Јелена.
Најновије
Најчитаније
15
20
15
19
15
13
15
11
15
06
Тренутно на програму