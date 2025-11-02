Да ли ваља крстити дијете на његов први рођендан?

02.11.2025
Прослава и обиљежавање првог рођендана дјетета је посебан тренутак за родитеље који ће памтити цијелог живота.
Међутим, у посљедње вријеме је пракса да се уједно и крштење 'обави' тај дан, па се направи прослава у једном, када је радост дупло већа. Ипак, да ли је то препоручљиво?
Таква прослава носи са собом посебну симболику и топлину. С једне стране, породица и пријатељи окупљају се да прославе мали јубилеј, али и да подрже духовни пут дјетета. Декорације и атмосфера могу бити прелијепо усклађене, са њежним пастелима, балонима, цвјетним аранжманима и симболичним детаљима попут крстића или свијећа.
С друге стране, неки родитељи сматрају да овакве прославе могу умањити значај оба догађаја. Први рођендан је дан када је у центру пажње малишан, док крштење има духовни и традиционални карактер и многи сматрају да се за овај чин позивају само они најближи.
Комбиновањем оба догађаја може доћи до преоптерећености програма и губитка интимности церемоније.
Питање остаје отворено: да ли је комбинација првог рођендана и крштења заиста пожељна? Одговор зависи од породице – колико желе да споје радост и традицију, колико им је важна интима церемоније и колико гостију могу да организују. То се питају и на Инстаграм налогу Вјерска настава.
У посљедње вријеме је све чешће да се крштење везује за прославу првог рођендана уз велику забаву, фотографисање, декорације и скупоцјене поклоне.
''У овом случају можемо да кажемо да су родитељи ударили двије муве једним ударцем. И крштење и рођендан о једном трошку. Драги моји, то се зове помодарство. Крштење није само прослава и акценат треба да буде на духовној страни. Дијете се може крстити 40. дана по рођењу када мало стаса или прије уколико је не дај боже нека смртна опасност. И никако не треба чекати први рођендан јер то само показује колико бринемо о спасењу дјетета, односно не бринемо''.
''Крштењу дјеце треба приступити док су још бебе, без чекања да се за то стекну ма какви материлајни и животни услови. Што се дијете раније крсти, раније ће и примити снагу живота у Христу'', кажу у снимку на Инстаграм налогу, пише Она.рс.
