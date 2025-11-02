Logo

Да ли ваља крстити дијете на његов први рођендан?

02.11.2025

12:44

Коментари:

0
Да ли ваља крстити дијете на његов први рођендан?
Фото: ATV

Прослава и обиљежавање првог рођендана дјетета је посебан тренутак за родитеље који ће памтити цијелог живота.

Међутим, у посљедње вријеме је пракса да се уједно и крштење 'обави' тај дан, па се направи прослава у једном, када је радост дупло већа. Ипак, да ли је то препоручљиво?

Таква прослава носи са собом посебну симболику и топлину. С једне стране, породица и пријатељи окупљају се да прославе мали јубилеј, али и да подрже духовни пут дјетета. Декорације и атмосфера могу бити прелијепо усклађене, са њежним пастелима, балонима, цвјетним аранжманима и симболичним детаљима попут крстића или свијећа.

свијеће-свијећа-спц-05092025

Друштво

Сутра је дан за помирења: Испоштујте ове обичаје у част светитеља Артемија Атиохијског

С друге стране, неки родитељи сматрају да овакве прославе могу умањити значај оба догађаја. Први рођендан је дан када је у центру пажње малишан, док крштење има духовни и традиционални карактер и многи сматрају да се за овај чин позивају само они најближи.

Комбиновањем оба догађаја може доћи до преоптерећености програма и губитка интимности церемоније.

Питање остаје отворено: да ли је комбинација првог рођендана и крштења заиста пожељна? Одговор зависи од породице – колико желе да споје радост и традицију, колико им је важна интима церемоније и колико гостију могу да организују. То се питају и на Инстаграм налогу Вјерска настава.

У посљедње вријеме је све чешће да се крштење везује за прославу првог рођендана уз велику забаву, фотографисање, декорације и скупоцјене поклоне.

''У овом случају можемо да кажемо да су родитељи ударили двије муве једним ударцем. И крштење и рођендан о једном трошку. Драги моји, то се зове помодарство. Крштење није само прослава и акценат треба да буде на духовној страни. Дијете се може крстити 40. дана по рођењу када мало стаса или прије уколико је не дај боже нека смртна опасност. И никако не треба чекати први рођендан јер то само показује колико бринемо о спасењу дјетета, односно не бринемо''.

-спц-вјера-црква-кандило-кадионица-05092025

Друштво

Да ли се на крсну славу иде на гробље, ево шта каже црква, а шта обичај

''Крштењу дјеце треба приступити док су још бебе, без чекања да се за то стекну ма какви материлајни и животни услови. Што се дијете раније крсти, раније ће и примити снагу живота у Христу'', кажу у снимку на Инстаграм налогу, пише Она.рс.

Подијели:

Тагови:

Црква

СПЦ

praznik

rođendan

krštenje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Данас славимо Свете мученике Евлампија и Евлампију

Друштво

Данас славимо Свете мученике Евлампија и Евлампију

1 седм

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Данас славимо светитељке Пелагију и Таису: Биле блуднице, па се покајале

1 седм

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Сутра је Света мученица Харитина: Дјевојке, посебно јој се помолите за мир и заштиту

2 седм

0
Мушкарац покушао да запали манастир у Србији

Србија

Мушкарац покушао да запали манастир у Србији

3 седм

0

Више из рубрике

Да ли ће бити снијега? Метеоролог открива каква ће бити предстојећа зима

Друштво

Да ли ће бити снијега? Метеоролог открива каква ће бити предстојећа зима

3 ч

0
За пет година у Српској готово 2.000 возача поново морало полагати испит

Друштво

За пет година у Српској готово 2.000 возача поново морало полагати испит

5 ч

0
Уживајте у недјељи: Данас сунчано и топло, увече наоблачење

Друштво

Уживајте у недјељи: Данас сунчано и топло, увече наоблачење

6 ч

0
У Српској рођене 22 бебе, изједначен број дјечака и дјевојчица

Друштво

У Српској рођене 22 бебе, изједначен број дјечака и дјевојчица

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

20

Ученик брутално претучен у Загребу: "Избио му је четири зуба, сломио нос и вилицу"

15

19

Јелена и Никола упознали Дел Боја и позвали га у Градишку

15

13

Зелена агенда и на сахранама: Желе да покојник буде у биоразградивом материјалу

15

11

Пијан ударио у ограду граничне полиције па побјегао

15

06

Цвијановић: Послије одговора из НАТО-а непотребно је ширење лажних вијести

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner