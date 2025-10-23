Данас славимо Свете мученике Евлампија и Евлампију

Извор:
Српска православна црква и њени вјерници данас славе Свете мученике Евлампија и Евлампију.
Брат и сестра, из Никомидије. У вријеме једног страшног напада на хришћане цара Максимијана неки вјерници из Никомидије склонили су се из града и сакрили. Млади Евлампије био је послат у град да донесе хљеб. Када је ушао у град видио је младић царску наредбу о убијању хришћана, налепљену на зиду, насмијао се тој наредби и поцепао је. Због тога је одмах био изведен пред судију. Када је судија тражио од њега да се одрекне Христа, почео је и Евлампије да тражи од судије, да се он одрекне лажних идола и призна Христа као јединога живога Бога.
Тада је судија наредио па су га тукли дуго док га крв није облила и мучили другим мукама. Када је чула за мучење свог брата дјевица Евлампија је дотрчала, да и она заједно са братом прими муке за Христа. И њу су тукли док јој крв није кренула на нос и на уста. Потом су их бацили у врелу смолу, па у зажарену пећ, али они су силом крсног знамења и имена Христова учинили огањ безопасним. Најзад су светом Евлампију одсјекли главу, а света Евлампија је издахнула прије погубљења. Још је било погубљено 200 хришћана, који су повјеровали у Христа када су видјели силу и чудеса светог Евлампија и његове сестре. Сви су се увјенчали вјенцима мученичким и прешли у своју небесну бесмртну домовину.
Тропар (глас 4):
Мученици Твоји Господе, у страдању своме су примили непропадљиви венац, од Тебе Бога нашега, јер имајући помоћ Твоју мучитеље побједише, а разорише и немоћну дрскост демона: Њиховим молитвама спаси душе наше.
