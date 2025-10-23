Logo

Трамп: Отказао сам састанак са Путином

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник САД Доналд Трамп рекао је да је отказао састанак са руским колегом Владимиром Путином у Будимпешти.

"Једноставно ми се није чинило исправним. Нисам имао осјећај да ћемо стићи тамо гд‌је морамо – па сам отказао, али ћемо то урадити у будућности", рекао је Трамп новинарима окупљенима у Овалном кабинету.

Си-ен-ен је раније ове нед‌јеље известио да су се Трампове наде за брзи састанак са Путином угасиле, а званичник администрације је у уторак рекао да "нема планова" за самит између њих двојице "у блиској будућности".

Ипак, на питање у сриједу да ли мисли да руски предсједник жели да оконча текући рат са Украјином, Трамп је рекао: "Жели".

"Мислим да желе мир, мислим да обоје желе мир", рекао је Трамп. "У овом тренутку је прошло, знате, скоро четири године. Улазите у четири године. А да сам ја предсједник, никада не би ни почело. Али, да, вријеме је."

Трамп је признао фрустрацију због спорог темпа преговора са Русијом о окончању рата.

"Па, мислим да, што се тиче искрености, једино што могу да кажем јесте да сваки пут када разговарам са Владимиром Путином, имам добре разговоре, а онда они никуда не воде", рекао је. "Једноставно никуда не воде."

