Тежак удар санкција САД на Русију

Министарство финансија САД објавило је нове санкције против двије највеће руске нафтне компаније Роснефт и Лукоил с циљем да се изврши притисак на Москву да пристане на мировни споразум у Украјини.
- С обзиром на одбијање предсједника Путина да оконча овај бесмислени рат, Министарство финансија уводи санкције против двије највеће руске нафтне компаније које финансирају ратну машинерију Кремља - наводи се у саопштењу америчког министра финансија Скота Бесента.
Објава долази у тренутку када се генерални секретар НАТО-а Марк Руте очекивао у Белој кући на разговорима о мировним преговорима.
