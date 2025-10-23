Logo

Тежак удар санкција САД на Русију

23.10.2025

06:57

Тежак удар санкција САД на Русију

Министарство финансија САД објавило је нове санкције против двије највеће руске нафтне компаније Роснефт и Лукоил с циљем да се изврши притисак на Москву да пристане на мировни споразум у Украјини.

- С обзиром на одбијање предсједника Путина да оконча овај бесмислени рат, Министарство финансија уводи санкције против двије највеће руске нафтне компаније које финансирају ратну машинерију Кремља - наводи се у саопштењу америчког министра финансија Скота Бесента.

Објава долази у тренутку када се генерални секретар НАТО-а Марк Руте очекивао у Белој кући на разговорима о мировним преговорима.

