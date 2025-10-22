Logo

Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета

Извор:

Sputnjik

22.10.2025

22:53

Коментари:

0
Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Тврдња да су САД наводно дозволиле Кијеву да да изводи ударе дугог домета против Русије, коју је објавио Волстрит џорнал је неистинита, изјавио је амерички лидер Доналд Трамп.

- Објава 'Волстрит џорнала' да су се Сједињене Државе сагласиле да дозволе Украјини да користи ракете дугог домета за ударе у дубину Русије није истинита - написао је Трамп на друштвеној мрежи Истина.

украјина-ракета-02102025

Свијет

Западни медији: САД укинуле Кијеву забрану на употребу ракета дугог домета

Сједињене Државе немају никакве везе са овим ракетама, без обзира одакле су стигле у Украјину, или шта Кијев ради са њима, нагласио је амерички лидер.

Раније вечерас, "Волстрит џорнал", позивајући се на изворе у америчкој администрацији, објавио је да су САД укинуле Украјини кључно ограничење на употребу одређених ракета дугог домета које су јој испоручиле западне савезнице, омогућавајући Кијеву да интензивира нападе на циљеве у Русији.

amerika zastava pixabay

Свијет

САД ће ускоро објавити значајно појачање санкција Русији

Руски предсjедник Владимир Путин раније је изјавио да представници земаља НАТО-а треба да буду свjесни „чиме се играју” када говоре о плановима да се Кијеву дозволи да гађа циљеве дубоко на територији Русије системима које је Запад испоручио Украјини.

Таг:

Доналд Трамп

Коментари (0)
