САД ће ускоро објавити значајно појачање санкција Русији

Извор:

Танјуг

22.10.2025

22:17

САД ће ускоро објавити значајно појачање санкција Русији

Амерички министар финансија Скот Бесент изјавио је данас да ће Бијела кућа ускоро објавити "значајно појачање санкција Русији".

- Или ћемо објавити након затварања преговора данас поподне, или сутра ујутру, значајно појачање санкција Русији. Мораћете да сачекате и видите шта је то - рекао је Бесент новинарима у Бијелој кући, преноси Си-Ен-Ен.

Амир Пашић Фаћо-2210225

Хроника

Огласила се полиција о хапшењу Амира Пашића Фаће

Званичник Бијеле куће рекао је раније да се очекује да ће предсједник САД Доналд Трамп објавити значајно повећање нових санкција везаних за Русију.

Он је навео да се не очекује да ће се санкције односити на Кину.

