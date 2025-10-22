Logo

Американци погодили брод у океану, огласио се министар одбране

22.10.2025

21:13

Коментари:

0
Погођен брод
Фото: Secretary of War Pete Hegseth/X/Screenshot

Пит Хегсет, амерички министар одбране, је у објави на друштвеним мрежама навео да је америчка војска извела свој осми напад на брод који је наводно превозио дроге.

Напад у уторак навече догодио се у источном Тихом океану. Седам претходних напада циљало је бродове у Карибима.

У нападу су, како наводи Хегсет, убијене двије особе.

policija njemacka

Свијет

Драма у Њемачкој: Војници ћорцима запуцали на полицију, они им узвратили правим мецима

Тиме је број погинулих у свим нападима порастао на најмање 34.

У кратком видеу који је објавио министар, види се мали брод, напола напуњен смеђим пакетима, како се креће по води.

У видео је приказано и брод експлодира и види се како плута по води у пламену.

Хегсет је у својој објави изједначаио наводне трговце дрогом с терористичком групом која је извела терористичке нападе 11. септембра 2001. у САД.

"Баш као што је Ал-Каида ратовала против наше домовине, ови картели ратују против наше границе и нашег народа", рекао је Хегсет.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Шуме уписане на Српску један кроз један, остале новости ускоро

Додао је да "неће бити уточишта ни опроста, већ само правде".

Подијели:

Тагови:

Brod

Америка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: Да смо поклекнули, Српској би остали само паркови и игралишта

Република Српска

Додик: Да смо поклекнули, Српској би остали само паркови и игралишта

2 ч

1
Дјевојчица (12) искључена са апарата без пристанка родитеља: Претходно одбијен њихов захтјев да је пребаце у другу болницу

Свијет

Дјевојчица (12) искључена са апарата без пристанка родитеља: Претходно одбијен њихов захтјев да је пребаце у другу болницу

2 ч

0
Мали пчелар Драган: Мој мед је најслађи

Друштво

Мали пчелар Драган: Мој мед је најслађи

2 ч

0
Банка упутила важно упозорење корисницима: У току је превара

Регион

Банка упутила важно упозорење корисницима: У току је превара

2 ч

0

Више из рубрике

Драма у Њемачкој: Војници ћорцима запуцали на полицију, они им узвратили правим мецима

Свијет

Драма у Њемачкој: Војници ћорцима запуцали на полицију, они им узвратили правим мецима

1 ч

0
Дјевојчица (12) искључена са апарата без пристанка родитеља: Претходно одбијен њихов захтјев да је пребаце у другу болницу

Свијет

Дјевојчица (12) искључена са апарата без пристанка родитеља: Претходно одбијен њихов захтјев да је пребаце у другу болницу

2 ч

0
Лопови опустошили угоститељске баште: Нестало преко 1.000 столица

Свијет

Лопови опустошили угоститељске баште: Нестало преко 1.000 столица

2 ч

0
Захарова: Које још објекте, са становишта Осаме бин Сикорског, треба уништити?

Свијет

Захарова: Које још објекте, са становишта Осаме бин Сикорског, треба уништити?

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Трамп негирао да су САД дозволиле Кијеву ударе на Русију ракетама дугог домета

22

52

Експлозија у фабрици, погинуле четири особе

22

45

Ове промјене понашања у вези могу бити знакови преваре

22

43

Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа

22

40

Ове намирнице су најбоље за добар сан

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner