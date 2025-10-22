Американци погодили брод у океану, огласио се министар одбране

22.10.2025
21:13
Пит Хегсет, амерички министар одбране, је у објави на друштвеним мрежама навео да је америчка војска извела свој осми напад на брод који је наводно превозио дроге.
Напад у уторак навече догодио се у источном Тихом океану. Седам претходних напада циљало је бродове у Карибима.
У нападу су, како наводи Хегсет, убијене двије особе.
Тиме је број погинулих у свим нападима порастао на најмање 34.
У кратком видеу који је објавио министар, види се мали брод, напола напуњен смеђим пакетима, како се креће по води.
У видео је приказано и брод експлодира и види се како плута по води у пламену.
Хегсет је у својој објави изједначаио наводне трговце дрогом с терористичком групом која је извела терористичке нападе 11. септембра 2001. у САД.
"Баш као што је Ал-Каида ратовала против наше домовине, ови картели ратују против наше границе и нашег народа", рекао је Хегсет.
Додао је да "неће бити уточишта ни опроста, већ само правде".
Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific. — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025
The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac
