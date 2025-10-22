Минић: Шуме уписане на Српску један кроз један, остале новости ускоро

22.10.2025
21:01
Коментари:0
Наше шуме су уписане на Републику Српску 1/1, а остале новости шаљем ускоро, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
- Видимо се на терену - додао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.
Наше шуме су уписане на Републику Српску 1/1, а остале новости шаљем ускоро...— Саво Минић (@minic_savo) October 22, 2025
Видимо се на терену.
