Минић: Шуме уписане на Српску један кроз један, остале новости ускоро

22.10.2025

21:01

Минић: Шуме уписане на Српску један кроз један, остале новости ускоро
Фото: АТВ

Наше шуме су уписане на Републику Српску 1/1, а остале новости шаљем ускоро, истакао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

- Видимо се на терену - додао је Минић у објави на друштвеној мрежи Икс.

Саво Минић

