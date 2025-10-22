Logo

Додик: Подршка мени је данас 63 одсто

Извор:

СРНА

22.10.2025

19:12

Коментари:

0
Додик: Подршка мени је данас 63 одсто
Фото: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да је данас подршка њему 63 одсто.

"Послије 22 године на мјесту предсједника Републике, Владе, имам вољу да још будем", рекао је Додик на јавној трибини "Разговор са предсједником" у Бијељини.

Милорад Додик-04092025

Република Српска

Додик: СНСД ће упорним радом покушати да придобије политичку подршку грађана Бијељине

Он је истакао да је предсједник Републике изабран вољом народа.

"Ако ниси спреман да поднесеш жртву, онда немој то да радиш. За мене је Српска као Русија", истакао је Додик и додао да данас може да разговара са најмоћнијим људима свијета.

Истакао је да ће српски народ у миру добити државу.

Осврнуо се и шта је све у Бијељини урађено док је он био на власти, као што су канал кроз град, обилазницу, нову зграду Болницу, помагали послије поплава 2014. година и градили обалоутврде, али да се осам година чека да Градска управа ријеши имовинско-правне односе.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Успјешна институционална одбрана Српске

Навео је да сада гради и ауто-пут како би се град комуникацијски отворио, те навео да се гради и петља код Бродца која ће бити завршена до септембра идуће године.

Подијели:

Таг:

Милорад Додик

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У селу код Липљана у близини школе и обданишта исписани графити "УЧК"

Србија

У селу код Липљана у близини школе и обданишта исписани графити "УЧК"

29 мин

0
Арнаутовић тражи да ЦИК поништи СНСД-ову кандидатуру

Република Српска

Арнаутовић тражи да ЦИК поништи СНСД-ову кандидатуру

31 мин

0
Свињска афричка куга на укупно 53 објекта у Хрватској

Регион

Свињска афричка куга на укупно 53 објекта у Хрватској

36 мин

0
Цвијановић: Константно се ради на томе да се осујете планови Српске, али она има пријатеље

Република Српска

Цвијановић: Константно се ради на томе да се осујете планови Српске, али она има пријатеље

38 мин

0

Више из рубрике

Арнаутовић тражи да ЦИК поништи СНСД-ову кандидатуру

Република Српска

Арнаутовић тражи да ЦИК поништи СНСД-ову кандидатуру

31 мин

0
Цвијановић: Константно се ради на томе да се осујете планови Српске, али она има пријатеље

Република Српска

Цвијановић: Константно се ради на томе да се осујете планови Српске, али она има пријатеље

38 мин

0
Минић: Успјешна институционална одбрана Српске

Република Српска

Минић: Успјешна институционална одбрана Српске

1 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: СНСД ће упорним радом покушати да придобије политичку подршку грађана Бијељине

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Шта се носи као поклон за славу?

19

27

Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

19

23

Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Загребу

19

21

Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

19

19

Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner