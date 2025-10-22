Додик: Подршка мени је данас 63 одсто

Извор:
Предсједник Републике Српске Милорад Додик рекао је да је данас подршка њему 63 одсто.
"Послије 22 године на мјесту предсједника Републике, Владе, имам вољу да још будем", рекао је Додик на јавној трибини "Разговор са предсједником" у Бијељини.
Он је истакао да је предсједник Републике изабран вољом народа.
"Ако ниси спреман да поднесеш жртву, онда немој то да радиш. За мене је Српска као Русија", истакао је Додик и додао да данас може да разговара са најмоћнијим људима свијета.
Истакао је да ће српски народ у миру добити државу.
Осврнуо се и шта је све у Бијељини урађено док је он био на власти, као што су канал кроз град, обилазницу, нову зграду Болницу, помагали послије поплава 2014. година и градили обалоутврде, али да се осам година чека да Градска управа ријеши имовинско-правне односе.
Навео је да сада гради и ауто-пут како би се град комуникацијски отворио, те навео да се гради и петља код Бродца која ће бити завршена до септембра идуће године.
