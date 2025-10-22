Logo

У селу код Липљана у близини школе и обданишта исписани графити "УЧК"

Извор:

Танјуг

22.10.2025

19:09

Коментари:

0
У селу код Липљана у близини школе и обданишта исписани графити "УЧК"
Фото: Танјуг

У селу Добротин код Липљана на више електронских стубова у непосредној близини школе, дјечјег обданишта и игралишта исписани су графити "УЧК" (тзв. ослободилачка војска Косова).

Графити су исписани на стубовима дуж пута који води за село Словиње, настањено Албанцима.

ЦИК

Република Српска

Арнаутовић тражи да ЦИК поништи СНСД-ову кандидатуру

Ово је узнемирило мјештане, који су већину графита префарбали.

Село Добротин налази се око пет километара од Липљана.

Подијели:

Таг:

Lipljan

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Свињска афричка куга на укупно 53 објекта у Хрватској

Регион

Свињска афричка куга на укупно 53 објекта у Хрватској

37 мин

0
Цвијановић: Константно се ради на томе да се осујете планови Српске, али она има пријатеље

Република Српска

Цвијановић: Константно се ради на томе да се осујете планови Српске, али она има пријатеље

39 мин

0
Наташа Беквалац је одбила ове пјесме: Једну од њих узела је Марија Шерифовић и постала је велики хит

Сцена

Наташа Беквалац је одбила ове пјесме: Једну од њих узела је Марија Шерифовић и постала је велики хит

43 мин

0
Сљедећа генерација милионера припада овим занимањима

Економија

Сљедећа генерација милионера припада овим занимањима

52 мин

0

Више из рубрике

ЕП усвојио резолуцију о Србији; Вучић: Видјело се ко је против Србије

Србија

ЕП усвојио резолуцију о Србији; Вучић: Видјело се ко је против Србије

2 ч

0
Вулин: Спровођење резолуције Европског парламента Србију би учинило колонијом

Србија

Вулин: Спровођење резолуције Европског парламента Србију би учинило колонијом

2 ч

0
Генерал Небојша Павковић сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу

Србија

Генерал Небојша Павковић сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу

4 ч

0
Ухапшени Анђелковић признаје полицајцу зашто је пуцао у Пионирском парку: Ово је читав разговор са лица мјеста!

Србија

Ухапшени Анђелковић признаје полицајцу зашто је пуцао у Пионирском парку: Ово је читав разговор са лица мјеста!

5 ч

6
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Шта се носи као поклон за славу?

19

27

Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

19

23

Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Загребу

19

21

Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

19

19

Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner