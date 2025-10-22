У селу код Липљана у близини школе и обданишта исписани графити "УЧК"

Извор:
Танјуг
22.10.2025
19:09
Коментари:0
У селу Добротин код Липљана на више електронских стубова у непосредној близини школе, дјечјег обданишта и игралишта исписани су графити "УЧК" (тзв. ослободилачка војска Косова).
Графити су исписани на стубовима дуж пута који води за село Словиње, настањено Албанцима.
Република Српска
Арнаутовић тражи да ЦИК поништи СНСД-ову кандидатуру
Ово је узнемирило мјештане, који су већину графита префарбали.
Село Добротин налази се око пет километара од Липљана.
Регион
37 мин0
Република Српска
39 мин0
Сцена
43 мин0
Економија
52 мин0
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Србија
4 ч0
Србија
5 ч6
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму