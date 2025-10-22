Сљедећа генерација милионера припада овим занимањима

Извор:
Крстарица
22.10.2025
Дуго се сматрало да су највеће шансе за богатство резервисане за ИТ стручњаке, банкаре или предузетнике у технолошком сектору.
Међутим, нова истраживања и економске анализе показују да ће сљедећа генерација милионера доћи управо из редова занатлија – посебно водоинсталатера и електричара. Разлог лежи у растућој потражњи за њиховим услугама. Истовремено, примјетан је недостатак квалификоване радне снаг. А, потрошачи су далеко спремнији да плате квалитетан и поуздан рад.
У многим земљама, укључујући и регион Балкана, све је мање младих који се одлучују за занатске школе. Истовремено, потражња за водоинсталатерима и електричарима стално расте, јер су њихове услуге неопходне у свакодневном животу – од одржавања домаћинстава до великих инфраструктурних пројеката. Ова диспропорција између понуде и потражње ствара простор за значајан раст цијена њиховог рада.
Према анализама, зараде у овим професијама већ сада премашују просјечне плате у многим секторима. Када се томе дода могућност отварања сопствених фирми, запошљавања других мајстора и ширења пословања, јасно је да занатлије имају реалну шансу да постану милионери у наредним деценијама.
У развијеним земљама, попут Њемачке, Швајцарске или САД-а, занатлије су већ међу најтраженијим радницима. Дигитализација и аутоматизација не могу у потпуности замијенити њихове вјијештине, јер је реч о пословима који захтијевају практичан рад, искуство и прилагођавање свакој ситуацији. Управо зато се очекује да ће њихова вриједност на тржишту рада само расти, пише Форбес.
За младе људе који тек бирају каријеру, ово је важна порука – занатска занимања нису само „резервна опција“, већ пут ка стабилности и потенцијалном богатству. Улагање у стручно образовање, сертификате и праксу може донијети сигурну будућност и финансијску независност.
Свијет се мијења, а са њим и представа о томе ко може постати милионер. Док су некада то били банкари и технолошки гиганти, данас све више изгледа да ће сљедећа генерација богаташа носити радне униформе, а не одијела. Водоинсталатери и електричари постају симбол нове економске реалности – оне у којој практичне вјештине вриједе злата.
