Logo

Сљедећа генерација милионера припада овим занимањима

Извор:

Крстарица

22.10.2025

18:47

Коментари:

0
Сљедећа генерација милионера припада овим занимањима
Фото: Pixabay

Дуго се сматрало да су највеће шансе за богатство резервисане за ИТ стручњаке, банкаре или предузетнике у технолошком сектору.

Међутим, нова истраживања и економске анализе показују да ће сљедећа генерација милионера доћи управо из редова занатлија – посебно водоинсталатера и електричара. Разлог лежи у растућој потражњи за њиховим услугама. Истовремено, примјетан је недостатак квалификоване радне снаг. А, потрошачи су далеко спремнији да плате квалитетан и поуздан рад.

Подморница

Занимљивости

Пензионисани фармер направио подморницу дугу 7 метара и постао свјетска сензација

Зашто баш занатлије?

У многим земљама, укључујући и регион Балкана, све је мање младих који се одлучују за занатске школе. Истовремено, потражња за водоинсталатерима и електричарима стално расте, јер су њихове услуге неопходне у свакодневном животу – од одржавања домаћинстава до великих инфраструктурних пројеката. Ова диспропорција између понуде и потражње ствара простор за значајан раст цијена њиховог рада.

Финансијски потенцијал

Према анализама, зараде у овим професијама већ сада премашују просјечне плате у многим секторима. Када се томе дода могућност отварања сопствених фирми, запошљавања других мајстора и ширења пословања, јасно је да занатлије имају реалну шансу да постану милионери у наредним деценијама.

667be35f6f88a ФУП

Хроника

Четири особе ухапшене у истрази о продаји имовине ''Витезит''

Глобални трендови

У развијеним земљама, попут Њемачке, Швајцарске или САД-а, занатлије су већ међу најтраженијим радницима. Дигитализација и аутоматизација не могу у потпуности замијенити њихове вјијештине, јер је реч о пословима који захтијевају практичан рад, искуство и прилагођавање свакој ситуацији. Управо зато се очекује да ће њихова вриједност на тржишту рада само расти, пише Форбес.

Перспектива за младе

За младе људе који тек бирају каријеру, ово је важна порука – занатска занимања нису само „резервна опција“, већ пут ка стабилности и потенцијалном богатству. Улагање у стручно образовање, сертификате и праксу може донијети сигурну будућност и финансијску независност.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Успјешна институционална одбрана Српске

Свијет се мијења

Свијет се мијења, а са њим и представа о томе ко може постати милионер. Док су некада то били банкари и технолошки гиганти, данас све више изгледа да ће сљедећа генерација богаташа носити радне униформе, а не одијела. Водоинсталатери и електричари постају симбол нове економске реалности – оне у којој практичне вјештине вриједе злата.

Подијели:

Тагови:

посао

tržište

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Милорад Додик

Република Српска

Додик: СНСД ће упорним радом покушати да придобије политичку подршку грађана Бијељине

1 ч

0
Будимир: Задовољавајуће стање безбједности

Република Српска

Будимир: Задовољавајуће стање безбједности

1 ч

0
Возач камиона из БиХ погинуо у Италији: Прикљештио га утоваривач

Свијет

Возач камиона из БиХ погинуо у Италији: Прикљештио га утоваривач

1 ч

0
Додик: Долази вријеме за Републику Српску

Република Српска

Додик: Долази вријеме за Републику Српску

1 ч

2

Више из рубрике

Racunar Lap top

Економија

Овај њемачки град је шампион рада од куће

2 ч

0
Повучена два модела штитника за ролање: У случају пада може узроковати повреде

Економија

Повучена два модела штитника за ролање: У случају пада може узроковати повреде

8 ч

0
maline

Економија

Сезонци трљају руке: Купине и малине ће се брати све до Божића

21 ч

0
Пао биткоин, ево колика му је вриједност

Економија

Пао биткоин, ево колика му је вриједност

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

34

Шта се носи као поклон за славу?

19

27

Храна коју никада не треба спремати у тефлонском тигању

19

23

Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Загребу

19

21

Домаћи брендови пива заслужују већу пажњу

19

19

Пословни форум Србија - Српска: Једно тржиште, једна борба – за бољу привреду

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner