Пао биткоин, ево колика му је вриједност

21.10.2025

16:40

Фото: pexels/David McBee

Вриједност биткоина је данас у 15.15 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс пала за 1,9 одсто на 93.510,45 евра.

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 54,14 милијарди евра, што је нешто више него јуче.

Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 34 у категорији "ектремни страх", мало боље у односу на јуче када је била на нивоу 29 у истој категорији.

Већина главних криптовалута биљежи пад. Вриједност итиријума пала је за 3,7 одсто на 3.330,05 евра, а вриједност бајненс коина за 3,2 одсто на 926,2 евра.

Криптовалута солана (СОЛ) је пала за 3,02 одсто на 160,25 евра, а аваланш за 2,87 одсто на 17,21 евро.

Економија

Кока-кола премашила очекивања зараде

Телеграмова криптовалута тонкоин се данас продаје за 1,91 евро, што је за 1,2 одсто мање него јуче.

Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.

Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте АВНТ,ОПЕН и ФФ.

