Пао биткоин, ево колика му је вриједност

21.10.2025
16:40
Вриједност биткоина је данас у 15.15 часова на највећој свјетској берзи криптовалута Бајненс пала за 1,9 одсто на 93.510,45 евра.
Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 54,14 милијарди евра, што је нешто више него јуче.
Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 34 у категорији "ектремни страх", мало боље у односу на јуче када је била на нивоу 29 у истој категорији.
Већина главних криптовалута биљежи пад. Вриједност итиријума пала је за 3,7 одсто на 3.330,05 евра, а вриједност бајненс коина за 3,2 одсто на 926,2 евра.
Криптовалута солана (СОЛ) је пала за 3,02 одсто на 160,25 евра, а аваланш за 2,87 одсто на 17,21 евро.
Економија
Телеграмова криптовалута тонкоин се данас продаје за 1,91 евро, што је за 1,2 одсто мање него јуче.
Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.
Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте АВНТ,ОПЕН и ФФ.
