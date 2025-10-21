Кока-кола премашила очекивања зараде

Извор:
Компанија Кока-кола данас је објавила резултате за трећи квартал 2025. који су премашили очекивања Волстрита захваљујући стабилној потражњи за њеним класичним газираним пићима и производима без шећера.
Приходи компаније за трећи квартал 2025. износе 12,46 милијарди долара, чиме су надмашене процјене од 12,39 милијарди, док је добит по акцији, не рачунајући једнократне ставке, износила 82 цента, што је више од очекиваних 78 центи.
Профит фирме је истовремено порастао за 30 одсто међугодишње на 3,69 милијарди долара. Глобални обим продаје порастао је за један одсто међугодишње, док су цијене у истом периоду скочиле за шест одсто, преноси Ројтерс.
У Сјеверној Америци, раст продаје производа попут ледених чајева, флаширане воде и енергетских напитака помогао је да се ублажи још један слаб квартал потражње за стандардним пићем "кока-кола" .
Фирма је наставила улагања у пића без шећера и енергетске напитке како би привукла потрошаче који смањују потрошњу због економских неизвјесности и инфлације. Посебан раст продаје регистрован је у категорији напитака са сниженим садржајем калорија и без шећера.
Конкурентска фирма Пепсико је раније овог мјесеца такође премашила кварталне процјене, захваљујући расту продаје на међународним тржиштима и потражњи за здравијим пићима у САД.
Обје компаније се фокусирају на прилагођавање паковања и цјеновне политике како би задржале конкурентност на тржишту, додаје британска агенција.
